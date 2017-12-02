 Сегодня под минометный обстрел попали жилые кварталы в Водяном, Авдеевке и Верхнеторецком, ранена женщина, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Так, под огонь оккупантов из минометов, гранатометов и стрелкового оружия сегодня попали жилые кварталы в Водяном, Авдеевке и Верхнеторецком. В результате обстрела последнего ранение получила 31-летняя женщина.
На Луганском направлении оккупанты выпустили почти два десятка мин калибра 120-мм по защитникам Луганского, что на Светлодарской дуге. Под минометный огонь разных калибров попали защитники Троицкого и Золотого.
На Донецком направлении из 120-ти и 82-мм минометов противник днем бил по укреплениям сил АТО вблизи Водяного и Талаковки. Из гранатометов враг нарушал перемирие в пригороде Авдеевки. А в районе Красногоровки наши защитники попали под огонь снайпера.
Ответить
Ответить
Ответить
"Освобожденные" жители ненавидят своих освободителей, потому что теперь им придется бежать из своих домов, это если живыми останутся.
Ответить
по центру это Дачи
https://www.google.com.ua/maps/@48.1975058,37.8874212,1575m/data=!3m1!1e3?hl=ru
а на этом видео от дыры как раз видно эти Дачи а он заливает что это Верхнеторецкое.
( с нала видео, а на 18 секунде как раз поворот с трассы М04 на Верхнеторецкое через те Дачи, от того поворота до позиций занятых ВСУ всего лишь 700 метров)
https://www.youtube.com/watch?v=Pojwp7rKZz8
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
цензорский рЄфлекс
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А при чому тут Лугандон?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить