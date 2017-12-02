 Сегодня под минометный обстрел попали жилые кварталы в Водяном, Авдеевке и Верхнеторецком, ранена женщина, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Так, под огонь оккупантов из минометов, гранатометов и стрелкового оружия сегодня попали жилые кварталы в Водяном, Авдеевке и Верхнеторецком. В результате обстрела последнего ранение получила 31-летняя женщина.

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На Луганском направлении оккупанты выпустили почти два десятка мин калибра 120-мм по защитникам Луганского, что на Светлодарской дуге. Под минометный огонь разных калибров попали защитники Троицкого и Золотого.

На Донецком направлении из 120-ти и 82-мм минометов противник днем ​​бил по укреплениям сил АТО вблизи Водяного и Талаковки. Из гранатометов враг нарушал перемирие в пригороде Авдеевки. А в районе Красногоровки наши защитники попали под огонь снайпера.

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