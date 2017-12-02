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Темы дня: Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму
 Происшествия
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 Сегодня под минометный обстрел попали жилые кварталы в Водяном, Авдеевке и Верхнеторецком, ранена женщина, - штаб АТО

С полуночи российско-террористические войска 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Захватчики возобновили обстрелы прифронтовых населенных пунктов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Так, под огонь оккупантов из минометов, гранатометов и стрелкового оружия сегодня попали жилые кварталы в Водяном, Авдеевке и Верхнеторецком. В результате обстрела последнего ранение получила 31-летняя женщина.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: "Окапываемся, обставляем мешками, чтобы прочнее было", - ВСУ укрепляют позиции под Верхнеторецким. ВИДЕО

На Луганском направлении оккупанты выпустили почти два десятка мин калибра 120-мм по защитникам Луганского, что на Светлодарской дуге. Под минометный огонь разных калибров попали защитники Троицкого и Золотого.

На Донецком направлении из 120-ти и 82-мм минометов противник днем ​​бил по укреплениям сил АТО вблизи Водяного и Талаковки. Из гранатометов враг нарушал перемирие в пригороде Авдеевки. А в районе Красногоровки наши защитники попали под огонь снайпера.

Смотрите: Наемники РФ с 18 вечера до 3 ночи обстреливали Марьинку, - Жебривский. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3037043
 
 
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До речі, Верхнєторецьке наші взяли ніби неповністю... Але й просування на 500 м. є дуже добе!
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Добре кому? Жителям, чьи дома теперь за месяц в руины превратят?
"Освобожденные" жители ненавидят своих освободителей, потому что теперь им придется бежать из своих домов, это если живыми останутся.
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они не только взяли весь Верхнеторецкое но и Дачи что напротив Бетманово (Красный партизан раньше)
по центру это Дачи
https://www.google.com.ua/maps/@48.1975058,37.8874212,1575m/data=!3m1!1e3?hl=ru

а на этом видео от дыры как раз видно эти Дачи а он заливает что это Верхнеторецкое.
( с нала видео, а на 18 секунде как раз поворот с трассы М04 на Верхнеторецкое через те Дачи, от того поворота до позиций занятых ВСУ всего лишь 700 метров)
https://www.youtube.com/watch?v=Pojwp7rKZz8
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Звільнення своєї землі , хоч і повільне, то завжди добре.
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просто лайки явно отражали ненависть народа к банде барыги. барыга плотно уселся офшорной жопой на морду цензора. и пердит в неё. да и хуй с вами, воднотуры позорные.
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ДОВБОЙОБ, чого ти пригаєш? Кацапи обстрстрілювали наши поселеня, а тобі УРА???
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осталось "нравиться" дождаться...
цензорский рЄфлекс
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Сашко - вони будуть горіти набагато краще, після того, як ти станеш на військовий облік під час війни..
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Він на військовому обліку вже, думаю, 36 років...
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Тижнів зо два тому він сам писав, що не перебуває на військовому обліку, хоч має 55-ть років за паспортом, та вважає себе чомусь "старшим лейтенантом запасу"..
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Обговорювати іншу людину нечемно, але що дивного ти бачиш?
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Дивне те, що такий патріот, ніби-то чоловік, ніби то "старший лейтенант запасу", маючи вік 55-ть років - і не перебуває на обліку у райвійськкоматі.. Нічого дивного для вас?
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да это известный холуй дрищатик с подонками на подтанцовке.
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Тоді - який "старший лейтенант запасу"?.. Десь побрехенька від патріота.. Мені 53, теж офіцер запасу, пройшов ВЛК.. На руках мобілізаційний припис.. Я розумію про що я говорю..
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Не знаю як в лугандоні - в Україні - 60 років..
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Ти впевнений? 60 - це для старших офіцерів.
А при чому тут Лугандон?
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Люцик - не знаєш, краще промовч.. Рядовий, сержантський , молодший офіцерський склад - вік перебування на обліку 60 років.. Не відбілюй і вивчай Закони України..
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дай лінк, був менший вік, але дійсно були якісь зміни.
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А самому пошукати важко? Шукай, і знайдеш..
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Люцик - а чому ти пишеш "лугандон" з великої літери?
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Мені і Придністров'я писати з малої?
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Сейчас начнут недалекие граждане ныть на меня "диванный вояка" "иди в военкомат" и прочую ...туфту писать, но я выскажусь. Нужен адекватный ответ, в меру возможностей на нападения чтобы потери у них каждый раз были намного больше чем у нас, в этом случае думаю количество желающих"пострелять по хохлам" быстро бы уменьшилось. А так можнодесятилетия в войнушку играться.
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ответ должен быть властным бандитам уничтожающим патриотов. атопудингнапады?
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Есть вещи похуже, чем грызня собак: это, когда одна собака не отвечает на звонки другой. / Вуди Аллен-р.1935 америк. кинорежессёр, писатель/
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"российско-террористические войска" - аьракадабра якась. Теракт не може бути довжиною у майже чотири роки.... ОКУПАЦІЯ...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСегодня под минометный обстрел попали жилые кварталы в Водяном, Авдеевке и Верхнеторецком, ранена женщина, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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