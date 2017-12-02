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 ВМС Украины в Черном море отработали взаимодействие с американским эсминцем "Джеймс Уильямс". ФОТОрепортаж

Сегодня, 2 декабря, в Черном море Военно-Морские Силы ВС Украины совместно с эсминцем ВМС США "Джеймс Уильямс" провели тренировку типа PASSEX.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования ВМС ВСУ.

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Цель мероприятия заключалась в отработке взаимодействия с кораблями стран-партнеров в соответствии со стандартами НАТО, повышении уровня взаимосовместимости и углублении сотрудничества.

Во время учений вертолеты морской авиации ВМС ВС Украины в непростых метеорологических условиях отработали, в частности, элементы посадки на палубу американского корабля. Кроме того, участники тренировки провели учения по противовоздушной обороне согласно стандартам НАТО.

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ВМС Украины в Черном море отработали взаимодействие с американским эсминцем Джеймс Уильямс 03
ВМС Украины в Черном море отработали взаимодействие с американским эсминцем Джеймс Уильямс 04
ВМС Украины в Черном море отработали взаимодействие с американским эсминцем Джеймс Уильямс 05

Источник: https://censor.net.ua/n3037040
 
   
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У нас немає ВМСУ, в нас є тільки ідіотські артилерійські катери Гюрза-М, які не мають жодної ролі в морському бою і тому на навчання з американським есмінцем ми не можемо виставити жодного бойового корабля! А між тим фінансувались ці безглузді катери Гюрза-М з тих грошей які виділялись на добудову українських корветів!!!! В жовтні 2014 року рошен злочинно зупинив фінансування добудови корветів і перекинув гроші на свої безглузді катери, які він виробляє на своєму свічному заводику в Києві! В результаті будівництво корветів зупинилось на три роки!!!! і за це рошен має відповідати перед трибуналом!
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1) за какие деньги в 2014 году мы должны были строить корвет?
2) гюрза м - для охраны прибрежной зоны от диверсионных групп и контрабанды
вы пишите как всегда чушь и бред.
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"Сергей Яценюк", что Вы "понимаете в колбасных обрезках"?... С кем Вы спорить пытаетесь? Вы, простой форумчанин, пытаетесь противоречить ведущему "всегалактическому стратигу"? Я удивляюсь, как это он на корветах здесь остановился, а не начал попрекать "шоколадного барыгу" и других президентов, в том, что не строят авианосец, а недостроенный китайцам продали!А там и до "Звезды Смерти" недалеко будет...
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Для захисту узбережжя від диверсантів та контрабандистів в нас є катери ДПСУ.
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За гроші які були виділені яценюком і які міноборони в 2014 році не витратило і на рахунках лишились мільярди гривень на кінець 2014 року!
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В Европе начинают раздаваться голоса о том , что ЕС должен признать часть своей ответственности за то, что произошло в Украине.
Так , неделю назад в солидном брюссельском издании Politico вышла статья ( https://www.politico.eu/…/the-eu-broke-ukraine-with-help-f…/) под красноречивым названием " Как ЕС развалил Украину ( с помощью России) " .
Статья прямо обвиняет ЕС в том что он надавил на Украину, чтобы она выбрала европейское направление, спровоцировал Россию на ответные действия и в том что ЕС дал старт и всячески помогал революции на Майдане. Однако, после того, как Украина побила все горшки с Россией , потеряла часть территории и находиться с ней состоянии войны и коллапса торговых отношений, ЕС отказал Украине в перспективе членства в ЕС и не оказывает реальной помощи в том плачевном состоянии, в котором оказалась Украина.
Статья указывает , что ЕС выделил Украине финансирование 12 млрд евро, однако все исключительно в форме кредитов, которые Украина не в состоянии выплатить. А о литовском " Плане Маршалла для Украины" на саммите Восточного партнерства даже и не упоминали.
Общий вывод статьи заключается в том что сама идея " Восточного партнерства " запущенная в 2009г для Украины, Молдовы, Армении, Беларуси, Армении и Азербайджана, не оправдала себя и , самое главное , она не имеет стратегической перспективы.
Статья в Politice - первая ласточка , - вскоре таких статей будет немало, - и они будут отражать тот факт, что мажорная фаза расширения и экспансии ЕС прошла , привела к огромным проблемам , вслед за которыми закономерно наступила фаза рефлексии, когда все будет подвергаться сомнению и переосмыслению.
А что же Украина?
В Украине сначала будет фаза жесткого неприятия реалий, упреки , попрошайничество и взывание к европейской совести. Мол , мы же вам поверили! Вы нас смутили и теперь вы в ответе за тех, кого приручили. Будут проводиться бессмысленные референдумы о вступлении в ЕС и НАТО и будет , как прежде, доминировать проевропейская риторика и демагогия. Но ничего не поможет. Европа окажется глуха и будет настоятельно рекомендовать Украине побороть коррупцию и все такое.
Длительность фазы - до окончания 1 срока Порошенко
Затем наступит новая фаза признания реалий. ЕС будет подвергнут критике , его моральное лидерство будет отброшено, про Восточное партнерство постепенно все забудут , как о недоразумении, и Украина начнет выстраивать свою внешнюю политику в новых сложных реалиях, лавируя между всеми центрами власти.
Украина усвоит полученный урок геополитического кидка и повзрослеет , заплатив, правда, за это немалую цену.
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Вчитися воювати разом з НАТО таки нагальна потреба для України.
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Жаль,що без бойової стрільбти...в сторноу тимчасово окупованого Криму...
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