 ВМС Украины в Черном море отработали взаимодействие с американским эсминцем "Джеймс Уильямс". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования ВМС ВСУ.

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Цель мероприятия заключалась в отработке взаимодействия с кораблями стран-партнеров в соответствии со стандартами НАТО, повышении уровня взаимосовместимости и углублении сотрудничества.

Во время учений вертолеты морской авиации ВМС ВС Украины в непростых метеорологических условиях отработали, в частности, элементы посадки на палубу американского корабля. Кроме того, участники тренировки провели учения по противовоздушной обороне согласно стандартам НАТО.

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