 Украина перечислила МВФ больше денег, чем получила в 2017 году

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" сообщила пресс-служба НБУ.

По графику погашения долга перед МВФ 1 декабря Украина погасила 114,3 млн специальных прав заимствования (СПЗ) - 169 млн долларов.

Всего за 2017 Украина выплатила 858,7 млн СПЗ - около 1,3 млрд долларов.

При этом Украина получила в течение года от МВФ один транш на 1 млрд долларов.

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