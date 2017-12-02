 Украина перечислила МВФ больше денег, чем получила в 2017 году

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" сообщила пресс-служба НБУ.
По графику погашения долга перед МВФ 1 декабря Украина погасила 114,3 млн специальных прав заимствования (СПЗ) - 169 млн долларов.
Всего за 2017 Украина выплатила 858,7 млн СПЗ - около 1,3 млрд долларов.
При этом Украина получила в течение года от МВФ один транш на 1 млрд долларов.
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вадинтур ля-ля-ля. вадинтур ля-ля-ля. вадинтур ля-ля-ля. вадинтур ля-ля-ля. вадинтур ля-ля-ля. вадинтур ля-ля-ля. вадинтур ля-ля-ля. вадинтур ля-ля-ля. вадинтур ля-ля-ля. вадинтур ля-ля-ля. вадинтур ля-ля-ля. вадинтур ля-ля-ля. вадинтур ля-ля-ля. вадинтур ля-ля-ля.
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т.е они нам еще должны будут?
(по анекдоту:
- одолжи 10
- есть только 4
- хорошо, 6 будешь должен!!)
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гопники-рошены называют это "жити по-новому"..
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Да все, что получила от мвеэфа, то и перечислила!!!!!!!!
Валюты другой нет для вывода на панаму укр гривен,
полученных от продажи населению укр газа
зарубежными ынвесторами-собственниками укр скважин - типа бурисма-холдинг на западной украине,
детекнафтогаз в полтаве и иже с ними..
А валюта от экспорта металла ахметова-таруты там за границей и остается, сюда ее не возвращают,
за вычетом пары долларов поменять по курсу 27 грн за долларна на зарплату шахтерам-металлургам.
На это и было рассчитано повышение курса с 8 до 28 грн за доллар.
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