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 Политика Украины, Экономика
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Все про:МВФ (2446) транш (174)

 Украина перечислила МВФ больше денег, чем получила в 2017 году

Украина 1 декабря перечислила Международному валютному фонду последний платеж в 2017 году на 169 млн долларов, всего за год выплачено 1,268 млрд долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Українським Новинам" сообщила пресс-служба НБУ.

По графику погашения долга перед МВФ 1 декабря Украина погасила 114,3 млн специальных прав заимствования (СПЗ) - 169 млн долларов.

Всего за 2017 Украина выплатила 858,7 млн СПЗ - около 1,3 млрд долларов.

При этом Украина получила в течение года от МВФ один транш на 1 млрд долларов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3037030
 
   
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рошену ніхто більше грошей не дасть! Корупціонерам та ідіотам грошей не дають!
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а в офшоры перевела ещё больше.
вадинтур ля-ля-ля. вадинтур ля-ля-ля. вадинтур ля-ля-ля. вадинтур ля-ля-ля. вадинтур ля-ля-ля. вадинтур ля-ля-ля. вадинтур ля-ля-ля. вадинтур ля-ля-ля. вадинтур ля-ля-ля. вадинтур ля-ля-ля. вадинтур ля-ля-ля. вадинтур ля-ля-ля. вадинтур ля-ля-ля. вадинтур ля-ля-ля.
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kilgor traut) Так ПЕЦУ понять можно, в Украине каждый платить военный сбор, даже иностранцы в Украине которые получающие наличности по картам, тоже платят военный сбор! Так что ПЕЦА все правильно делает, зачем платить ему воееный сбор!
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Якщо це відповідає дійсності, тоді виникає питання: "Хто кому повинен тепер ставити умови, і хто кому насправді надає фінансову допомогу?"
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Это проценты по долгам, которые составляют перед МВФ 70 лярдов. Мы должны и мы будем делать всё, что МВФ захочет.
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Откуда дровишки, то есть цифра? Весь внешний долг (в том числе гарантированный- 11 млрд) страны 49 млрд., из которого долг перед МВФ врят ли составляет треть.
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УЖАС ! КАК НАДО НЕ ЛЮБИТЬ СОБСТВЕННЫЙ НАРОД , ВЛАСТЬ ПРЕДЕРЖАЩИМ !
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"- Годі, тату, торгувати! - Чому, синку? - Та вже нема,чим здачу давати!"
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Для страны с "высокоспекулятивным" рейтингом -В/В кредитв со ставкой 26,8% годовых это очень хорошо.
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перечислила больше, чем получила?
т.е они нам еще должны будут?
(по анекдоту:
- одолжи 10
- есть только 4
- хорошо, 6 будешь должен!!)
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деньги мвф - разворовывают вальцманы, а отдает народ..
гопники-рошены называют это "жити по-новому"..
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Мда...... Говорите золотой батон вам жить мешал?) Вор вам жить не давал?) Ну чтож... хавайте новую жизнь полными ложками..... И это только начало....
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Золотой батон в свое время большинство долгов то и набрал. С 39 до 73 лярдов за время своего царевания увеличил.
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Чёт я не понял, кто кого кредитует?
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так и было задумано, разве удивляет
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Кто-то тут кричал, что спишут долги.
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Прикольна схема. В МВФ більше пейсатих ніж в Кнессеті.)))
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А на панаму сколько Украина перечислила???
Да все, что получила от мвеэфа, то и перечислила!!!!!!!!

Валюты другой нет для вывода на панаму укр гривен,
полученных от продажи населению укр газа
зарубежными ынвесторами-собственниками укр скважин - типа бурисма-холдинг на западной украине,
детекнафтогаз в полтаве и иже с ними..

А валюта от экспорта металла ахметова-таруты там за границей и остается, сюда ее не возвращают,
за вычетом пары долларов поменять по курсу 27 грн за долларна на зарплату шахтерам-металлургам.
На это и было рассчитано повышение курса с 8 до 28 грн за доллар.
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