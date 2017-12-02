 США и РФ обсуждали возможность снятия санкций после победы Трампа, - Reuters

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на неопубликованные документы.

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Планировалось, что в случае победы Трампа тогдашний советник администрации президента по нацбезопасности Майкл Флинн должен был поддержать проект строительства АЭС на Ближнем Востоке.

Reuters, ссылаясь на электронное письмо, которое оказалось в распоряжении агентства, пишет, что в рамках сотрудничества двух стран на Ближнем Востоке предполагалось участие в проекте российской компании ОАО ОМЗ ("Объединенные машиностроительные заводы"), которая находится под санкциями. Она должна была поставлять ядерное оборудование, на производстве которого специализируется.

Из письма Алекса Копсона, руководителя агентства ACU Strategic Partners (специализируется на консультациях в сфере атомной энергетики), которое он написал своим бизнес-партнерам 16 ноября 2016 года, Reuters узнало, что США планировали помочь украинской компании "Турбоатом" получить контракт на 45 млн долларов на производство турбин для реакторов в Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока.

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Ожидалось, что в обмен на это Украина должна была смягчить свою позицию относительно снятия антироссийских санкций. Копсон от комментариев агентству отказался.

Генеральный директор ОАО "Турбоатом" Виктор Субботин, в свою очередь, заявил в комментарии "Громадському радио", что ему ничего не известно о том, что якобы США предлагали компании получить выгодный контракт в обмен на смягчение позиции Украины относительно антироссийских санкций.

"Для нас это такая же новость, как и для журналистов", - отметил он, добавив, что у "Турбоатома" на данный момент нет контрактов с США, кроме меморандума с компанией Holtec International.

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