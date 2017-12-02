 В больнице умер украинский воин, раненый накануне в ходе обстрела на Луганщине, - Мотузяник

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Вчера в результате вражеского обстрела возле Троицкого один защитник Украины получил тяжелое ранение. Его оперативно эвакуировали, но, к сожалению, от полученных травм военнослужащий умер в больнице Попасной", - сообщил А.Мотузяник на брифинге в Киеве в субботу.

Кроме того, по его словам, в районе Верхнеторецкого Донецкой области в результате подрыва на вражеской растяжке был ранен еще один украинский военный.

"Он был доставлен в военно-мобильный госпиталь, где ему сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил спикер Минобороны.

Как сообщал Цензор.НЕТ, утром в субботу, 2 декабря, в пресс-центре штаба АТО сообщили, что наемники РФ на Донбассе в пятницу, 1 декабря, 26 раз нарушали режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения.

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