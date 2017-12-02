 За минувшие сутки ранен один украинский воин, наемники РФ 26 раз нарушали режим тишины, - пресс-центр штаба АТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в Facebook.

"Ситуация в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО, в том числе из вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями. Особенно активно противник нарушает договоренности о прекращении огня в темное время суток", - говорится в сводке.

Луганское направление, по информации штаба, продолжает оставаться эпицентром вооруженного противостояния.

"Более трех часов враг непрерывно вел огонь из всего арсенала пехотного вооружения по оборонным укреплениям Луганского на Светлодарской дуге. Здесь же применял БМП и каждые три-четыре минуты выпускал по нашим защитникам мины различных калибров", - сообщает штаб.

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Из минометов калибра 120-мм и 82-мм боевики обстреляли опорные пункты украинских военных на подступах к Троицкому и Новотошковское, а из гранатометов и стрелкового оружия - у Зайцево и Крымского.

На донецком направлении несколько раз из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования обстреливали силы АТО в пригороде Марьинки.

Вблизи Авдеевки, Каменки, Березовой, Невельского и Водяного НВФ вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Всего за минувшие сутки по всей линии соприкосновения зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В более чем половине случаев украинские военнослужащие подавляли огневую активность противника из гранатометов и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов один наш военный получил ранения", - сказано в сообщении.

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