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Газ подорожает ещё на 20%... (Из новостей).
Маньяк по прозвищу "Мосгаз" убивал своих жертв и по мелочам обворовывал квартиру. На его счету 5 жертв обворованных им квартир...
Маньяки из "Укргаза" зашли в каждую украинскую квартиру и украинский дом и ежемесячно обворовывают по-крупному каждую семью...
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