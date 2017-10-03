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Каждый украинец должен иметь оружие для защиты своей жизни, - заявил прокурор Матиос.

Защиты своей жизни от Водоканала, Укртелекома, Горэнерго… Главное, чтобы была субсидия на патроны.

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 Евгений Цуканов
03.10.2017
  371
 Матиос Анатолий (8)
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Цензор.НЕТАнекдотыКаждый украинец должен иметь оружие для защиты своей жизни, - заявил прокурор Матиос. Защиты своей жизни от Водоканала,…
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