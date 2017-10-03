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После того, как Каталония высказались за независимость, Россия решила послать туда гумконвой с быками для корриды.

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 Евгений Цуканов
03.10.2017
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 Россия (10166), Каталония (1)
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Цензор.НЕТАнекдотыПосле того, как Каталония высказались за независимость, Россия решила послать туда гумконвой с быками для корриды.
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