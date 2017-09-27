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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 143008

Семён Семенченко предложил правительству Испании свои услуги по организации блокады Каталонии, проголосовавшей за независимость.

5
83
 
 Евгений Цуканов
03.10.2017
  306
 Іспанія (0), Семен Семенченко (0)
 ТОП недели

Питання не в тому, що Венгрія, Расєя та інші рвуть Україну за свій ЯЗИК, а в тому, що Україна нікому не перервала горло за свою українську мову!

76
480
 
 Свидетель Покращення
27.09.2017
  3117
 украинцы (2604)

Подрывы арсеналов в Украине можно прекратить только одним способом - нужно все высокие чины в погонах, вместе с их семьями поселить/расквартировать на территориях ещё уцелевших арсеналов...

67
370
 
 Разноязычный Украинец
27.09.2017
  3388
 Минобороны (5409)

Какая смешная ситуация! Чиновники, живущие в автономных коттеджах с отоплением, решают когда включить тепло в квартирах горожан!

61
768
 
 YV
29.09.2017
  3446
 украинцы (2604)

Зампред главы НБУ Чурий пояснил рост курса доллара к гривне «оживлением экономики». Странно, что он не назвал обвал гривни в 3 раза «экономическим чудом».

60
868
 
 YV
29.09.2017
  3497
 НБУ (4304)

Слушаю и читаю тот бред, что регулярно несут наши политики, депутаты ВР и разнообразные министры, и вспоминаю фразу Михаила Жванецкого, которую он, видимо, сказал, подразумевая всех их: " Мудрость не всегда приходит с возрастом, иногда возраст приходит один".

60
868
 
 Старый зольдат
27.09.2017
  3958
 политика (3237)

НОВОСТИ ДУРДОМА

Россия, которая уничтожила образование на украинском языке в оккупированном ею Крыму, возмущается украинским законом об образовании.

57
764
 
 Старый зольдат
28.09.2017
  2254
 Крым (20813), Россия (72478)

Два мира - две реальности.

США дали миру доллары, айфоны, стелсы, компы, теслы, свободы и права!
Россия дала миру НКВД, голодомор, 2 мировые войны, аннексию Крыма и войну в Сирии и Украине!

55
661
 
 ot63
30.09.2017
  3006
 Россия (72478), США (13530)

Опять пустые разговоры,
С концами не свести концы,
Нас учат честной жизни воры,
И – благородству – подлецы.

54
660
 
 YV
29.09.2017
  1813
 украинцы (2604)

Я не удивлён, что у кремлёвского пропагандона Соловьёва нашли квартиры, дачи и виллы в Италии.

Я сильно бы удивился, если бы у него нашли дачу в Сыктывкаре.

53
457
 
 YV
30.09.2017
  1737
 Соловьев (35)

Занимательная арифметика. Эрдоган в своём выступлении 6 раз назвал Путина другом, что приравнивается к объявлению его любимой женой.

52
759
 
 Евгений Цуканов
30.09.2017
  3329
 Путин (24276), Эрдоган (365)

Офигеть! Судьи Слынько и Наставный, которые судили Луценко, попали в "обновленный" Верховный Суд. Получается, Высший совет правосудия считает, что нынешний генпрокурор был осужден законно, а его судьи — кристально чистые профессионалы!

Шизофрения какая-то!...

50
656
 
 YV
30.09.2017
  2033
 суд (21676)

«Все, что русские взяли от православия – перекреститься перед тем, как зарубить тебя топором».

Ф.М. Достоевский.

50
1464
 
 YV
27.09.2017
  2782
 Россия (72478)

Воры, которые с помощью хитрых фраз и махинаций, выдуривают у вас деньги , называются "жулики".. Политики, которые делают то же самое и теми же способами, называются министры.

50
959
 
 систематик
29.09.2017
  2913
 коррупция (7474)

За паребриком ВЦИОМ проводит опрос:
- Вы с кем: с Навальным или с Путиным?
- Да пошли вы на хрен вместе с Путиным!
- Ясно. Пишем в графу "Вместе с Путиным".

49
756
 
 YV
30.09.2017
  3368
 Путин (24276)

- Вы представляете, восемь известных немцев входят в руководство российских компаний!
- А что удивляться - проституция в Германии легализована.

49
150
 
 Антип61
29.09.2017
  2008
 Германия (2990), Россия (72478)
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Цензор.НЕТАнекдотыСемён Семенченко предложил правительству Испании свои услуги по организации блокады Каталонии, проголосовавшей за независимость.
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