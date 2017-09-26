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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 142999

-А чего Рева такой толстый?
-Опух от голода!!!

19
019
 
 Свидетель Покращення
02.10.2017
  396
 Рева (0)
 ТОП недели

- Почему у нас чиновники воруют ?
- Да потому, что судья - слепая баба с весами. А должен быть - зрячий мужик с топором.

79
685
 
 YV
26.09.2017
  3500
 коррупция (7473)

Питання не в тому, що Венгрія, Расєя та інші рвуть Україну за свій ЯЗИК, а в тому, що Україна нікому не перервала горло за свою українську мову!

74
478
 
 Свидетель Покращення
27.09.2017
  2966
 украинцы (2604)

Знаете ли вы, что немецкая бабушка может сделать 4 раза, а русский дедушка - ни разу? Честно победить на выборах.

73
1285
 
 YV
26.09.2017
  3030
 Меркель (1488), Путин (24276)

Подрывы арсеналов в Украине можно прекратить только одним способом - нужно все высокие чины в погонах, вместе с их семьями поселить/расквартировать на территориях ещё уцелевших арсеналов...

66
369
 
 Разноязычный Украинец
27.09.2017
  3245
 Минобороны (5409)

Какая смешная ситуация! Чиновники, живущие в автономных коттеджах с отоплением, решают когда включить тепло в квартирах горожан!

60
666
 
 YV
29.09.2017
  3239
 украинцы (2604)

Люди делятся на две категории: на тех, кто лечатся народными средствами и тех, кто лечатся на народные средства.

60
969
 
 YV
26.09.2017
  3363
 украинцы (2604)

Зампред главы НБУ Чурий пояснил рост курса доллара к гривне «оживлением экономики». Странно, что он не назвал обвал гривни в 3 раза «экономическим чудом».

58
765
 
 YV
29.09.2017
  3305
 НБУ (4304)

Слушаю и читаю тот бред, что регулярно несут наши политики, депутаты ВР и разнообразные министры, и вспоминаю фразу Михаила Жванецкого, которую он, видимо, сказал, подразумевая всех их: " Мудрость не всегда приходит с возрастом, иногда возраст приходит один".

58
866
 
 Старый зольдат
27.09.2017
  3854
 политика (3237)

Не дивуйтесь кількості проросійських депутатів у Бундестазі. Краще порахуйте їх у нашій Раді...

56
157
 
 Alex Blavatskij
26.09.2017
  2015
 ВР (23064)

В СССР народ воровал у государства. В наши времена государственные чиновники воруют у народа.

По всей видимости, следующая стадия — это когда государство начнет воровать у чиновников, что, согласно историческим прогнозам, означает — расстрел с конфискацией...

55
1166
 
 YV
26.09.2017
  3090
 государство (58)

Есть один продукт, который Россия не только производит, но и успешно экспортирует в Европу и Америку - это дегенераты.

55
863
 
 YV
26.09.2017
  2682
 Россия (72473)

НОВОСТИ ДУРДОМА

Россия, которая уничтожила образование на украинском языке в оккупированном ею Крыму, возмущается украинским законом об образовании.

54
761
 
 Старый зольдат
28.09.2017
  2159
 Крым (20805), Россия (72473)

Опять пустые разговоры,
С концами не свести концы,
Нас учат честной жизни воры,
И – благородству – подлецы.

53
558
 
 YV
29.09.2017
  1671
 украинцы (2604)

Я не удивлён, что у кремлёвского пропагандона Соловьёва нашли квартиры, дачи и виллы в Италии.

Я сильно бы удивился, если бы у него нашли дачу в Сыктывкаре.

51
354
 
 YV
30.09.2017
  1543
 Соловьев (35)

«Все, что русские взяли от православия – перекреститься перед тем, как зарубить тебя топором».

Ф.М. Достоевский.

50
1363
 
 YV
27.09.2017
  2721
 Россия (72473)
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Цензор.НЕТАнекдоты-А чего Рева такой толстый? -Опух от голода!!!
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