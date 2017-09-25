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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 142996

Путь на волю и тернист, и долог,
И никак не завершился план…
Не беда, что слишком много Вовок,
А беда, что мало Фань Каплан…

Игорь Губерман.

4
04
 
 YV
02.10.2017
  59
 Россия (10166)
 ТОП недели

Меркель - избрана немцами на четвертый срок потому, что Германия за годы Меркель у власти является первой экономикой Евросоюза, не кичится и не устраивает парады по поводу массовых убийств своими прошлыми режимами, не оттяпала никаких территорий соседних государств, не разрушила ни одного города чужой или своей страны, принимает несчастных беженцев со всего мира, не льёт ложь и пропаганду из каждого телевизора...

Путин будет избран россиянами на четвертый срок по абсолютно противоположным причинам.

84
286
 
 Разноязычный Украинец
25.09.2017
  3538
 Меркель (303), Путін (1813)

- Почему у нас чиновники воруют ?
- Да потому, что судья - слепая баба с весами. А должен быть - зрячий мужик с топором.

78
583
 
 YV
26.09.2017
  3450
 корупція (1653)

Знаете ли вы, что немецкая бабушка может сделать 4 раза, а русский дедушка - ни разу? Честно победить на выборах.

75
1085
 
 YV
26.09.2017
  2991
 Меркель (303), Путін (1813)

Питання не в тому, що Венгрія, Расєя та інші рвуть Україну за свій ЯЗИК, а в тому, що Україна нікому не перервала горло за свою українську мову!

74
478
 
 Свидетель Покращення
27.09.2017
  2928
 українці (271)

Новости Верховной Рады.

Явка депутатов на работу составляет 25%! Наконец-то депутаты перестали прикидываться, что их интересует Украина!

71
273
 
 Свидетель Покращення
25.09.2017
  3838
 ВР (2789)

Подрывы арсеналов в Украине можно прекратить только одним способом - нужно все высокие чины в погонах, вместе с их семьями поселить/расквартировать на территориях ещё уцелевших арсеналов...

65
368
 
 Разноязычный Украинец
27.09.2017
  3223
 Міноборони (1931)

Какая смешная ситуация! Чиновники, живущие в автономных коттеджах с отоплением, решают когда включить тепло в квартирах горожан!

60
464
 
 YV
29.09.2017
  3174
 українці (271)

Люди делятся на две категории: на тех, кто лечатся народными средствами и тех, кто лечатся на народные средства.

60
868
 
 YV
26.09.2017
  3349
 українці (271)

Зампред главы НБУ Чурий пояснил рост курса доллара к гривне «оживлением экономики». Странно, что он не назвал обвал гривни в 3 раза «экономическим чудом».

59
564
 
 YV
29.09.2017
  3242
 НБУ (348)

Не дивуйтесь кількості проросійських депутатів у Бундестазі. Краще порахуйте їх у нашій Раді...

56
157
 
 Alex Blavatskij
26.09.2017
  2006
 ВР (2789)

Слушаю и читаю тот бред, что регулярно несут наши политики, депутаты ВР и разнообразные министры, и вспоминаю фразу Михаила Жванецкого, которую он, видимо, сказал, подразумевая всех их: " Мудрость не всегда приходит с возрастом, иногда возраст приходит один".

56
864
 
 Старый зольдат
27.09.2017
  3831
 політика (77)

-Американцы не будут атаковать Северную Корею, потому что они не подозревают, а точно знают, что у КНДР есть ядерные бомбы! - заявил Лавров.
-А вы откуда знаете?!
-Ну, мы же точно знали, что у Украины нет ядерного оружия...

55
156
 
 Свидетель Покращення
25.09.2017
  2973
 Лавров (318)

Есть один продукт, который Россия не только производит, но и успешно экспортирует в Европу и Америку - это дегенераты.

55
762
 
 YV
26.09.2017
  2671
 Росія (7855)

В СССР народ воровал у государства. В наши времена государственные чиновники воруют у народа.

По всей видимости, следующая стадия — это когда государство начнет воровать у чиновников, что, согласно историческим прогнозам, означает — расстрел с конфискацией...

55
1065
 
 YV
26.09.2017
  3079
 держава (15)

Опять пустые разговоры,
С концами не свести концы,
Нас учат честной жизни воры,
И – благородству – подлецы.

52
355
 
 YV
29.09.2017
  1631
 українці (271)
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Цензор.НЕТАнекдотыПуть на волю и тернист, и долог, И никак не завершился план… Не беда, что слишком много Вовок, А беда, что мало Фань…
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