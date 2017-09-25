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Анекдоты

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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 142947

В Москве разыскивают равнодушного свидетеля, на глазах которого зарезали женщину. Он просто спешил на телепередачу про карателей в Украине…

5
05
 
 YV
01.10.2017
  165
 Россия (10166)
 ТОП недели

В ответ на издание американцами пособия "По противодействию гибридной войне РФ" российские генералы выпустили краткую памятку для своих солдат:
" Российский солдат! запомни и смотри не перепутай:
- в Южной Осетии и Абхазии - ты за повстанцев;
- в Чечне и Сирии - ты против повстанцев;
- а вот в Крыму и на Донбассе - ты вместо повстанцев".

88
391
 
 норка
25.09.2017
  3291
 Россия (72469)

Меркель - избрана немцами на четвертый срок потому, что Германия за годы Меркель у власти является первой экономикой Евросоюза, не кичится и не устраивает парады по поводу массовых убийств своими прошлыми режимами, не оттяпала никаких территорий соседних государств, не разрушила ни одного города чужой или своей страны, принимает несчастных беженцев со всего мира, не льёт ложь и пропаганду из каждого телевизора...

Путин будет избран россиянами на четвертый срок по абсолютно противоположным причинам.

84
286
 
 Разноязычный Украинец
25.09.2017
  3421
 Меркель (1488), Путин (24275)

- Почему у нас чиновники воруют ?
- Да потому, что судья - слепая баба с весами. А должен быть - зрячий мужик с топором.

78
583
 
 YV
26.09.2017
  3350
 коррупция (7473)

Знаете ли вы, что немецкая бабушка может сделать 4 раза, а русский дедушка - ни разу? Честно победить на выборах.

76
985
 
 YV
26.09.2017
  2901
 Меркель (1488), Путин (24275)

Питання не в тому, що Венгрія, Расєя та інші рвуть Україну за свій ЯЗИК, а в тому, що Україна нікому не перервала горло за свою українську мову!

73
477
 
 Свидетель Покращення
27.09.2017
  2836
 украинцы (2602)

Новости Верховной Рады.

Явка депутатов на работу составляет 25%! Наконец-то депутаты перестали прикидываться, что их интересует Украина!

71
273
 
 Свидетель Покращення
25.09.2017
  3777
 ВР (23059)

Превратить страну в концлагерь очень просто — достаточно убедить народ, что он великий, а кругом одни враги. Заключённые сами с радостью натянут колючую проволоку.

65
873
 
 ot63
25.09.2017
  2530
 Россия (72469)

Подрывы арсеналов в Украине можно прекратить только одним способом - нужно все высокие чины в погонах, вместе с их семьями поселить/расквартировать на территориях ещё уцелевших арсеналов...

64
367
 
 Разноязычный Украинец
27.09.2017
  3132
 Минобороны (5408)

Люди делятся на две категории: на тех, кто лечатся народными средствами и тех, кто лечатся на народные средства.

61
768
 
 YV
26.09.2017
  3297
 украинцы (2602)

Каждый народ сам строит свою страну: англичане построили замок, французы - трактир, американцы - небоскрёб, русские построили барак под снос.

60
1171
 
 YV
25.09.2017
  3446
 Россия (72469)

Какая смешная ситуация! Чиновники, живущие в автономных коттеджах с отоплением, решают когда включить тепло в квартирах горожан!

59
362
 
 YV
29.09.2017
  2939
 украинцы (2602)

Зампред главы НБУ Чурий пояснил рост курса доллара к гривне «оживлением экономики». Странно, что он не назвал обвал гривни в 3 раза «экономическим чудом».

59
463
 
 YV
29.09.2017
  3011
 НБУ (4304)

Слушаю и читаю тот бред, что регулярно несут наши политики, депутаты ВР и разнообразные министры, и вспоминаю фразу Михаила Жванецкого, которую он, видимо, сказал, подразумевая всех их: " Мудрость не всегда приходит с возрастом, иногда возраст приходит один".

56
864
 
 Старый зольдат
27.09.2017
  3750
 политика (3237)

Не дивуйтесь кількості проросійських депутатів у Бундестазі. Краще порахуйте їх у нашій Раді...

56
157
 
 Alex Blavatskij
26.09.2017
  1968
 ВР (23059)

В СССР народ воровал у государства. В наши времена государственные чиновники воруют у народа.

По всей видимости, следующая стадия — это когда государство начнет воровать у чиновников, что, согласно историческим прогнозам, означает — расстрел с конфискацией...

56
965
 
 YV
26.09.2017
  3053
 государство (58)
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Цензор.НЕТАнекдотыВ Москве разыскивают равнодушного свидетеля, на глазах которого зарезали женщину. Он просто спешил на телепередачу…
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