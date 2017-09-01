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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 142884

Во время учебы в школе Поклонская поклялась отомстить учителю, но забыла какому.

5
27
 
 Евгений Цуканов
30.09.2017
  293
 Поклонская (6)
 ТОП недели

В ответ на издание американцами пособия "По противодействию гибридной войне РФ" российские генералы выпустили краткую памятку для своих солдат:
" Российский солдат! запомни и смотри не перепутай:
- в Южной Осетии и Абхазии - ты за повстанцев;
- в Чечне и Сирии - ты против повстанцев;
- а вот в Крыму и на Донбассе - ты вместо повстанцев".

86
389
 
 норка
25.09.2017
  3152
 Росія (7847)

Меркель - избрана немцами на четвертый срок потому, что Германия за годы Меркель у власти является первой экономикой Евросоюза, не кичится и не устраивает парады по поводу массовых убийств своими прошлыми режимами, не оттяпала никаких территорий соседних государств, не разрушила ни одного города чужой или своей страны, принимает несчастных беженцев со всего мира, не льёт ложь и пропаганду из каждого телевизора...

Путин будет избран россиянами на четвертый срок по абсолютно противоположным причинам.

83
285
 
 Разноязычный Украинец
25.09.2017
  3303
 Меркель (303), Путін (1813)

- Почему у нас чиновники воруют ?
- Да потому, что судья - слепая баба с весами. А должен быть - зрячий мужик с топором.

75
580
 
 YV
26.09.2017
  3248
 корупція (1653)

Знаете ли вы, что немецкая бабушка может сделать 4 раза, а русский дедушка - ни разу? Честно победить на выборах.

74
882
 
 YV
26.09.2017
  2820
 Меркель (303), Путін (1813)

Знаете что такое ОТСОС?! Оккупированные Территории С Особым Статусом. Великолепно по форме и глубоко по содержанию.

72
1183
 
 ot63
24.09.2017
  4509
 Донбас (8211)

Новости Верховной Рады.

Явка депутатов на работу составляет 25%! Наконец-то депутаты перестали прикидываться, что их интересует Украина!

70
272
 
 Свидетель Покращення
25.09.2017
  3708
 ВР (2789)

Питання не в тому, що Венгрія, Расєя та інші рвуть Україну за свій ЯЗИК, а в тому, що Україна нікому не перервала горло за свою українську мову!

69
473
 
 Свидетель Покращення
27.09.2017
  2745
 українці (268)

Превратить страну в концлагерь очень просто — достаточно убедить народ, что он великий, а кругом одни враги. Заключённые сами с радостью натянут колючую проволоку.

64
872
 
 ot63
25.09.2017
  2468
 Росія (7847)

Каждый народ сам строит свою страну: англичане построили замок, французы - трактир, американцы - небоскрёб, русские построили барак под снос.

59
1069
 
 YV
25.09.2017
  3389
 Росія (7847)

Подрывы арсеналов в Украине можно прекратить только одним способом - нужно все высокие чины в погонах, вместе с их семьями поселить/расквартировать на территориях ещё уцелевших арсеналов...

59
362
 
 Разноязычный Украинец
27.09.2017
  3040
 Міноборони (1928)

Люди делятся на две категории: на тех, кто лечатся народными средствами и тех, кто лечатся на народные средства.

58
664
 
 YV
26.09.2017
  3231
 українці (268)

Если бы одновременно тонули Ким Чен Ын и Путин, то какой сорт пива вы предпочли бы?

58
967
 
 YV
24.09.2017
  2514
 Путін (1813), Ким Чен Ин (24)

Воровать у своего народа нужно уметь так, чтобы все думали, что это просто реформы…

55
1469
 
 YV
25.09.2017
  3238
 корупція (1653), реформи (965)

В СССР народ воровал у государства. В наши времена государственные чиновники воруют у народа.

По всей видимости, следующая стадия — это когда государство начнет воровать у чиновников, что, согласно историческим прогнозам, означает — расстрел с конфискацией...

55
863
 
 YV
26.09.2017
  3004
 держава (15)

Россияне назвали главными проблемами — бедность, цены и безработицу. Врут! Телевизор говорит, что главная проблема — это Украина!

54
761
 
 ot63
25.09.2017
  2320
 Росія (7847)
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Цензор.НЕТАнекдотыВо время учебы в школе Поклонская поклялась отомстить учителю, но забыла какому.
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