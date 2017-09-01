EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 

Анекдоты

 Архив
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов   показать все (56)
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов Ахметов ВР и депутаты Вилкул Виталий Кличко Выборы Гройсман Донбасс Захарченко Киев Клименко Королевская Кучма и компания Литвин Лукашенко Луценко Ляшко МВД Майдан Медведев Надежда Савченко О погоде ПР Парубий Попов Пресса и ТВ (СМИ) Прокуратура Путин и компания Пшонка Разное Русские СБУ Саакашвили и компания Семья Симоненко Спорт Тимошенко Тягнибок Украинцы Хорошковский Хохмы в рифму Хроника газовых войн Черновецкий Шевченко Шуфрич, Витренко и компания Экономический кризис Ющенко Янукович Яценюк коррупция полиция реформы   свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
Добавить анекдот
за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 142867

Какая смешная ситуация! Чиновники, живущие в автономных коттеджах с отоплением, решают когда включить тепло в квартирах горожан!

10
010
 
 YV
29.09.2017
  363
 украинцы (787)
 ТОП недели

В ответ на издание американцами пособия "По противодействию гибридной войне РФ" российские генералы выпустили краткую памятку для своих солдат:
" Российский солдат! запомни и смотри не перепутай:
- в Южной Осетии и Абхазии - ты за повстанцев;
- в Чечне и Сирии - ты против повстанцев;
- а вот в Крыму и на Донбассе - ты вместо повстанцев".

85
388
 
 норка
25.09.2017
  2971
 Россия (72453)

Меркель - избрана немцами на четвертый срок потому, что Германия за годы Меркель у власти является первой экономикой Евросоюза, не кичится и не устраивает парады по поводу массовых убийств своими прошлыми режимами, не оттяпала никаких территорий соседних государств, не разрушила ни одного города чужой или своей страны, принимает несчастных беженцев со всего мира, не льёт ложь и пропаганду из каждого телевизора...

Путин будет избран россиянами на четвертый срок по абсолютно противоположным причинам.

82
284
 
 Разноязычный Украинец
25.09.2017
  3130
 Меркель (1488), Путин (24272)

- Почему у нас чиновники воруют ?
- Да потому, что судья - слепая баба с весами. А должен быть - зрячий мужик с топором.

74
579
 
 YV
26.09.2017
  3090
 коррупция (7472)

Знаете ли вы, что немецкая бабушка может сделать 4 раза, а русский дедушка - ни разу? Честно победить на выборах.

73
881
 
 YV
26.09.2017
  2697
 Меркель (1488), Путин (24272)

Знаете что такое ОТСОС?! Оккупированные Территории С Особым Статусом. Великолепно по форме и глубоко по содержанию.

71
1182
 
 ot63
24.09.2017
  4430
 Донбасс (16213)

В Москве необычно увековечили память выдающегося немецкого конструктора Хуго Шмайссера, поставив памятник его слесарю...

71
273
 
 Сергей76
23.09.2017
  2180
 Россия (72453)

Новости Верховной Рады.

Явка депутатов на работу составляет 25%! Наконец-то депутаты перестали прикидываться, что их интересует Украина!

70
272
 
 Свидетель Покращення
25.09.2017
  3629
 ВР (23058)

Решено убрать с памятника Калашникову все немецкое. Теперь он будет держать в руках балалайку.

69
1382
 
 YV
23.09.2017
  4416
 Россия (72453)

Питання не в тому, що Венгрія, Расєя та інші рвуть Україну за свій ЯЗИК, а в тому, що Україна нікому не перервала горло за свою українську мову!

68
472
 
 Свидетель Покращення
27.09.2017
  2598
 украинцы (2601)

Превратить страну в концлагерь очень просто — достаточно убедить народ, что он великий, а кругом одни враги. Заключённые сами с радостью натянут колючую проволоку.

63
871
 
 ot63
25.09.2017
  2405
 Россия (72453)

Подрывы арсеналов в Украине можно прекратить только одним способом - нужно все высокие чины в погонах, вместе с их семьями поселить/расквартировать на территориях ещё уцелевших арсеналов...

58
361
 
 Разноязычный Украинец
27.09.2017
  2864
 Минобороны (5404)

Люди делятся на две категории: на тех, кто лечатся народными средствами и тех, кто лечатся на народные средства.

58
664
 
 YV
26.09.2017
  3141
 украинцы (2601)

Каждый народ сам строит свою страну: англичане построили замок, французы - трактир, американцы - небоскрёб, русские построили барак под снос.

58
1068
 
 YV
25.09.2017
  3326
 Россия (72453)

Если бы одновременно тонули Ким Чен Ын и Путин, то какой сорт пива вы предпочли бы?

57
966
 
 YV
24.09.2017
  2464
 Путин (24272), Ким Чен Ын (68)

Воровать у своего народа нужно уметь так, чтобы все думали, что это просто реформы…

55
1469
 
 YV
25.09.2017
  3186
 коррупция (7472), реформы (2861)
Все анекдоты на Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТАнекдотыКакая смешная ситуация! Чиновники, живущие в автономных коттеджах с отоплением, решают когда включить тепло в квартирах горожан!
 ТОП авторы
за неделюмесяцгодвсе время
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти