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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 142816

У нас государство социально-ориентированное. У нас дороги не для каких-то там машин, а для людей...., которые получают подряды на строительство этих дорог…

8
311
 
 YV
28.09.2017
  428
 государство (12)
 ТОП недели

У России было множество вероятных противников.
И только Украина стала невероятным.

88
189
 
 FerdinandSuheviч
22.09.2017
  3573
 Росія (7831)

В ответ на издание американцами пособия "По противодействию гибридной войне РФ" российские генералы выпустили краткую памятку для своих солдат:
" Российский солдат! запомни и смотри не перепутай:
- в Южной Осетии и Абхазии - ты за повстанцев;
- в Чечне и Сирии - ты против повстанцев;
- а вот в Крыму и на Донбассе - ты вместо повстанцев".

83
386
 
 норка
25.09.2017
  2775
 Росія (7831)

Меркель - избрана немцами на четвертый срок потому, что Германия за годы Меркель у власти является первой экономикой Евросоюза, не кичится и не устраивает парады по поводу массовых убийств своими прошлыми режимами, не оттяпала никаких территорий соседних государств, не разрушила ни одного города чужой или своей страны, принимает несчастных беженцев со всего мира, не льёт ложь и пропаганду из каждого телевизора...

Путин будет избран россиянами на четвертый срок по абсолютно противоположным причинам.

82
284
 
 Разноязычный Украинец
25.09.2017
  2929
 Меркель (301), Путін (1810)

Если в современной России боевой вертолёт на учениях лупит по гражданским, то это никакая не трагическая ошибка. Это и есть учения.

72
880
 
 YV
22.09.2017
  2859
 Росія (7831)

- Почему у нас чиновники воруют ?
- Да потому, что судья - слепая баба с весами. А должен быть - зрячий мужик с топором.

71
576
 
 YV
26.09.2017
  2883
 корупція (1650)

Знаете ли вы, что немецкая бабушка может сделать 4 раза, а русский дедушка - ни разу? Честно победить на выборах.

71
778
 
 YV
26.09.2017
  2503
 Меркель (301), Путін (1810)

В Москве необычно увековечили память выдающегося немецкого конструктора Хуго Шмайссера, поставив памятник его слесарю...

69
271
 
 Сергей76
23.09.2017
  2101
 Росія (7831)

Новости Верховной Рады.

Явка депутатов на работу составляет 25%! Наконец-то депутаты перестали прикидываться, что их интересует Украина!

69
271
 
 Свидетель Покращення
25.09.2017
  3503
 ВР (2785)

Решено убрать с памятника Калашникову все немецкое. Теперь он будет держать в руках балалайку.

68
1381
 
 YV
23.09.2017
  4334
 Росія (7831)

Знаете что такое ОТСОС?! Оккупированные Территории С Особым Статусом. Великолепно по форме и глубоко по содержанию.

68
1179
 
 ot63
24.09.2017
  4328
 Донбас (8199)

Россия начала вывод войск и техники из Беларуси после завершения совместных с белорусскими коллегами учений "Запад-2017". Теперь беларусам надо пересчитать розетки, унитазы и рулоны туалетной бумаги - любимые трофеи российских недосверхдержавцев.

64
468
 
 Антип61
22.09.2017
  3825
 Росія (7831)

Питання не в тому, що Венгрія, Расєя та інші рвуть Україну за свій ЯЗИК, а в тому, що Україна нікому не перервала горло за свою українську мову!

62
466
 
 Свидетель Покращення
27.09.2017
  2259
 українці (267)

Превратить страну в концлагерь очень просто — достаточно убедить народ, что он великий, а кругом одни враги. Заключённые сами с радостью натянут колючую проволоку.

61
869
 
 ot63
25.09.2017
  2308
 Росія (7831)

Каждый народ сам строит свою страну: англичане построили замок, французы - трактир, американцы - небоскрёб, русские построили барак под снос.

58
967
 
 YV
25.09.2017
  3215
 Росія (7831)

Люди делятся на две категории: на тех, кто лечатся народными средствами и тех, кто лечатся на народные средства.

56
561
 
 YV
26.09.2017
  2962
 українці (267)
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Цензор.НЕТАнекдотыУ нас государство социально-ориентированное. У нас дороги не для каких-то там машин, а для людей...., которые получают…
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