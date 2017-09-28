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Анонс.

Новая трагикомедия: "Свадьба в Калиновке."
Бюджет - 800 млн. баксов!
Главный режиссер - Некто Неизвестный.
Главный стрелочник - Пока Неназначен.
Слушайте на широких полях страны!

 
11
 
 Свидетель Покращення
28.09.2017
  78
 ЧП (0)
 ТОП недели

У России было множество вероятных противников.
И только Украина стала невероятным.

88
189
 
 FerdinandSuheviч
22.09.2017
  3537
 Россия (72441)

В ответ на издание американцами пособия "По противодействию гибридной войне РФ" российские генералы выпустили краткую памятку для своих солдат:
" Российский солдат! запомни и смотри не перепутай:
- в Южной Осетии и Абхазии - ты за повстанцев;
- в Чечне и Сирии - ты против повстанцев;
- а вот в Крыму и на Донбассе - ты вместо повстанцев".

83
386
 
 норка
25.09.2017
  2726
 Россия (72441)

Меркель - избрана немцами на четвертый срок потому, что Германия за годы Меркель у власти является первой экономикой Евросоюза, не кичится и не устраивает парады по поводу массовых убийств своими прошлыми режимами, не оттяпала никаких территорий соседних государств, не разрушила ни одного города чужой или своей страны, принимает несчастных беженцев со всего мира, не льёт ложь и пропаганду из каждого телевизора...

Путин будет избран россиянами на четвертый срок по абсолютно противоположным причинам.

81
283
 
 Разноязычный Украинец
25.09.2017
  2880
 Меркель (1486), Путин (24270)

Если в современной России боевой вертолёт на учениях лупит по гражданским, то это никакая не трагическая ошибка. Это и есть учения.

73
780
 
 YV
22.09.2017
  2839
 Россия (72441)

- Почему у нас чиновники воруют ?
- Да потому, что судья - слепая баба с весами. А должен быть - зрячий мужик с топором.

72
476
 
 YV
26.09.2017
  2832
 коррупция (7469)

Знаете ли вы, что немецкая бабушка может сделать 4 раза, а русский дедушка - ни разу? Честно победить на выборах.

72
678
 
 YV
26.09.2017
  2460
 Меркель (1486), Путин (24270)

В Москве необычно увековечили память выдающегося немецкого конструктора Хуго Шмайссера, поставив памятник его слесарю...

69
271
 
 Сергей76
23.09.2017
  2083
 Россия (72441)

Решено убрать с памятника Калашникову все немецкое. Теперь он будет держать в руках балалайку.

69
1281
 
 YV
23.09.2017
  4315
 Россия (72441)

Новости Верховной Рады.

Явка депутатов на работу составляет 25%! Наконец-то депутаты перестали прикидываться, что их интересует Украина!

69
271
 
 Свидетель Покращення
25.09.2017
  3469
 ВР (23054)

Знаете что такое ОТСОС?! Оккупированные Территории С Особым Статусом. Великолепно по форме и глубоко по содержанию.

68
1179
 
 ot63
24.09.2017
  4310
 Донбасс (16202)

Россия начала вывод войск и техники из Беларуси после завершения совместных с белорусскими коллегами учений "Запад-2017". Теперь беларусам надо пересчитать розетки, унитазы и рулоны туалетной бумаги - любимые трофеи российских недосверхдержавцев.

64
468
 
 Антип61
22.09.2017
  3814
 Россия (72441)

Превратить страну в концлагерь очень просто — достаточно убедить народ, что он великий, а кругом одни враги. Заключённые сами с радостью натянут колючую проволоку.

61
869
 
 ot63
25.09.2017
  2283
 Россия (72441)

Питання не в тому, що Венгрія, Расєя та інші рвуть Україну за свій ЯЗИК, а в тому, що Україна нікому не перервала горло за свою українську мову!

60
464
 
 Свидетель Покращення
27.09.2017
  2178
 украинцы (2600)

Каждый народ сам строит свою страну: англичане построили замок, французы - трактир, американцы - небоскрёб, русские построили барак под снос.

59
867
 
 YV
25.09.2017
  3182
 Россия (72441)

Люди делятся на две категории: на тех, кто лечатся народными средствами и тех, кто лечатся на народные средства.

57
461
 
 YV
26.09.2017
  2918
 украинцы (2600)
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Цензор.НЕТАнекдотыАнонс. Новая трагикомедия: "Свадьба в Калиновке." Бюджет - 800 млн. баксов! Главный режиссер - Некто Неизвестный.…
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