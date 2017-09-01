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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 142773

О взрывах в Калиновке. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, что об этом говорит президент.

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10
 
 Евгений Цуканов
28.09.2017
  21
 Порошенко (2653)
 ТОП недели

У России было множество вероятных противников.
И только Украина стала невероятным.

88
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 FerdinandSuheviч
22.09.2017
  3502
 Россия (72439)

В ответ на издание американцами пособия "По противодействию гибридной войне РФ" российские генералы выпустили краткую памятку для своих солдат:
" Российский солдат! запомни и смотри не перепутай:
- в Южной Осетии и Абхазии - ты за повстанцев;
- в Чечне и Сирии - ты против повстанцев;
- а вот в Крыму и на Донбассе - ты вместо повстанцев".

83
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 норка
25.09.2017
  2689
 Россия (72439)

Меркель - избрана немцами на четвертый срок потому, что Германия за годы Меркель у власти является первой экономикой Евросоюза, не кичится и не устраивает парады по поводу массовых убийств своими прошлыми режимами, не оттяпала никаких территорий соседних государств, не разрушила ни одного города чужой или своей страны, принимает несчастных беженцев со всего мира, не льёт ложь и пропаганду из каждого телевизора...

Путин будет избран россиянами на четвертый срок по абсолютно противоположным причинам.

81
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 Разноязычный Украинец
25.09.2017
  2845
 Меркель (1486), Путин (24270)

По многочисленным просьбам благодарных террористов со всего мира, на России был поставлен памятник Калашникову - человеку и автомату...

81
081
 
 Разноязычный Украинец
21.09.2017
  5069
 Россия (72439)

Сейчас они вместе, как "друзья", военные учения проводят, а когда случится Гаага представляю:
- Уладзимир Уладзимиравыч, ты дазволиш МНЕ, як твайму таварышу, з пад цябе табурэтку выбиць ?

80
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 систематик
21.09.2017
  5539
 Лукашенко (1690), Путин (24270)

Если в современной России боевой вертолёт на учениях лупит по гражданским, то это никакая не трагическая ошибка. Это и есть учения.

74
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 YV
22.09.2017
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 Россия (72439)

Знаете ли вы, что немецкая бабушка может сделать 4 раза, а русский дедушка - ни разу? Честно победить на выборах.

73
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 YV
26.09.2017
  2441
 Меркель (1486), Путин (24270)

- Почему у нас чиновники воруют ?
- Да потому, что судья - слепая баба с весами. А должен быть - зрячий мужик с топором.

73
376
 
 YV
26.09.2017
  2805
 коррупция (7469)

Решено убрать с памятника Калашникову все немецкое. Теперь он будет держать в руках балалайку.

70
1181
 
 YV
23.09.2017
  4310
 Россия (72439)

Знаете что такое ОТСОС?! Оккупированные Территории С Особым Статусом. Великолепно по форме и глубоко по содержанию.

69
1079
 
 ot63
24.09.2017
  4303
 Донбасс (16201)

Новости Верховной Рады.

Явка депутатов на работу составляет 25%! Наконец-то депутаты перестали прикидываться, что их интересует Украина!

69
271
 
 Свидетель Покращення
25.09.2017
  3454
 ВР (23054)

В Москве необычно увековечили память выдающегося немецкого конструктора Хуго Шмайссера, поставив памятник его слесарю...

69
271
 
 Сергей76
23.09.2017
  2077
 Россия (72439)

Россия начала вывод войск и техники из Беларуси после завершения совместных с белорусскими коллегами учений "Запад-2017". Теперь беларусам надо пересчитать розетки, унитазы и рулоны туалетной бумаги - любимые трофеи российских недосверхдержавцев.

64
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 Антип61
22.09.2017
  3809
 Россия (72439)

Превратить страну в концлагерь очень просто — достаточно убедить народ, что он великий, а кругом одни враги. Заключённые сами с радостью натянут колючую проволоку.

62
769
 
 ot63
25.09.2017
  2273
 Россия (72439)

Каждый народ сам строит свою страну: англичане построили замок, французы - трактир, американцы - небоскрёб, русские построили барак под снос.

59
867
 
 YV
25.09.2017
  3172
 Россия (72439)
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Цензор.НЕТАнекдотыО взрывах в Калиновке. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, что об этом говорит президент.
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