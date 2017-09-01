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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 142762

Слушаю и читаю тот бред, что регулярно несут наши политики, депутаты ВР и разнообразные министры, и вспоминаю фразу Михаила Жванецкого, которую он, видимо, сказал, подразумевая всех их: " Мудрость не всегда приходит с возрастом, иногда возраст приходит один".

1
01
 
 Старый зольдат
27.09.2017
  80
 политика (197)
 ТОП недели

Жить надо так, чтобы перед твоим выступлением в ООН из зала срочно и дружно выбегали путинские дипломаты.

Браво, Далия Грибаускайте!

95
9104
 
 ot63
21.09.2017
  3414
 Грибаускайте (156)

У России было множество вероятных противников.
И только Украина стала невероятным.

88
189
 
 FerdinandSuheviч
22.09.2017
  3378
 Россия (72432)

В ответ на издание американцами пособия "По противодействию гибридной войне РФ" российские генералы выпустили краткую памятку для своих солдат:
" Российский солдат! запомни и смотри не перепутай:
- в Южной Осетии и Абхазии - ты за повстанцев;
- в Чечне и Сирии - ты против повстанцев;
- а вот в Крыму и на Донбассе - ты вместо повстанцев".

81
384
 
 норка
25.09.2017
  2510
 Россия (72432)

Сейчас они вместе, как "друзья", военные учения проводят, а когда случится Гаага представляю:
- Уладзимир Уладзимиравыч, ты дазволиш МНЕ, як твайму таварышу, з пад цябе табурэтку выбиць ?

81
687
 
 систематик
21.09.2017
  5476
 Лукашенко (1690), Путин (24268)

По многочисленным просьбам благодарных террористов со всего мира, на России был поставлен памятник Калашникову - человеку и автомату...

80
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 Разноязычный Украинец
21.09.2017
  5002
 Россия (72432)

Меркель - избрана немцами на четвертый срок потому, что Германия за годы Меркель у власти является первой экономикой Евросоюза, не кичится и не устраивает парады по поводу массовых убийств своими прошлыми режимами, не оттяпала никаких территорий соседних государств, не разрушила ни одного города чужой или своей страны, принимает несчастных беженцев со всего мира, не льёт ложь и пропаганду из каждого телевизора...

Путин будет избран россиянами на четвертый срок по абсолютно противоположным причинам.

77
279
 
 Разноязычный Украинец
25.09.2017
  2709
 Меркель (1486), Путин (24268)

Если в современной России боевой вертолёт на учениях лупит по гражданским, то это никакая не трагическая ошибка. Это и есть учения.

74
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 YV
22.09.2017
  2779
 Россия (72432)

По ходу учений "Запад-2017" вдруг обнаружилось, что одно только присутствие Путина поблизости вызывает у Ка-52 преждевременное ракетоиспускание.

72
375
 
 оптимист 7-го дня
21.09.2017
  3791
 Путин (24268)

Решено убрать с памятника Калашникову все немецкое. Теперь он будет держать в руках балалайку.

70
1181
 
 YV
23.09.2017
  4240
 Россия (72432)

В Москве необычно увековечили память выдающегося немецкого конструктора Хуго Шмайссера, поставив памятник его слесарю...

69
271
 
 Сергей76
23.09.2017
  2025
 Россия (72432)

Знаете что такое ОТСОС?! Оккупированные Территории С Особым Статусом. Великолепно по форме и глубоко по содержанию.

68
1078
 
 ot63
24.09.2017
  4220
 Донбасс (16194)

Стране, которая может развалиться от кино про царя, туда и дорога.

68
775
 
 YV
21.09.2017
  2801
 Россия (72432)

Знаете ли вы, что немецкая бабушка может сделать 4 раза, а русский дедушка - ни разу? Честно победить на выборах.

67
572
 
 YV
26.09.2017
  2213
 Меркель (1486), Путин (24268)

Новости Верховной Рады.

Явка депутатов на работу составляет 25%! Наконец-то депутаты перестали прикидываться, что их интересует Украина!

67
269
 
 Свидетель Покращення
25.09.2017
  3326
 ВР (23054)

- Почему у нас чиновники воруют ?
- Да потому, что судья - слепая баба с весами. А должен быть - зрячий мужик с топором.

65
368
 
 YV
26.09.2017
  2473
 коррупция (7469)
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Цензор.НЕТАнекдотыСлушаю и читаю тот бред, что регулярно несут наши политики, депутаты ВР и разнообразные министры, и вспоминаю фразу…
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