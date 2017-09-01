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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 142708

В Сирии погиб очередной российский генерал. Мало России 1/6 части суши, чтобы протянуть ноги.

10
212
 
 Евгений Цуканов
27.09.2017
  301
 Россия (10166), Сирия (152)
 ТОП недели

Жить надо так, чтобы перед твоим выступлением в ООН из зала срочно и дружно выбегали путинские дипломаты.

Браво, Далия Грибаускайте!

96
8104
 
 ot63
21.09.2017
  3354
 Грибаускайте (156)

У России было множество вероятных противников.
И только Украина стала невероятным.

88
189
 
 FerdinandSuheviч
22.09.2017
  3326
 Россия (72430)

Сейчас они вместе, как "друзья", военные учения проводят, а когда случится Гаага представляю:
- Уладзимир Уладзимиравыч, ты дазволиш МНЕ, як твайму таварышу, з пад цябе табурэтку выбиць ?

82
587
 
 систематик
21.09.2017
  5423
 Лукашенко (1690), Путин (24268)

По многочисленным просьбам благодарных террористов со всего мира, на России был поставлен памятник Калашникову - человеку и автомату...

80
080
 
 Разноязычный Украинец
21.09.2017
  4968
 Россия (72430)

В ответ на издание американцами пособия "По противодействию гибридной войне РФ" российские генералы выпустили краткую памятку для своих солдат:
" Российский солдат! запомни и смотри не перепутай:
- в Южной Осетии и Абхазии - ты за повстанцев;
- в Чечне и Сирии - ты против повстанцев;
- а вот в Крыму и на Донбассе - ты вместо повстанцев".

80
383
 
 норка
25.09.2017
  2444
 Россия (72430)

Меркель - избрана немцами на четвертый срок потому, что Германия за годы Меркель у власти является первой экономикой Евросоюза, не кичится и не устраивает парады по поводу массовых убийств своими прошлыми режимами, не оттяпала никаких территорий соседних государств, не разрушила ни одного города чужой или своей страны, принимает несчастных беженцев со всего мира, не льёт ложь и пропаганду из каждого телевизора...

Путин будет избран россиянами на четвертый срок по абсолютно противоположным причинам.

76
278
 
 Разноязычный Украинец
25.09.2017
  2638
 Меркель (1486), Путин (24268)

Если в современной России боевой вертолёт на учениях лупит по гражданским, то это никакая не трагическая ошибка. Это и есть учения.

75
580
 
 YV
22.09.2017
  2754
 Россия (72430)

По ходу учений "Запад-2017" вдруг обнаружилось, что одно только присутствие Путина поблизости вызывает у Ка-52 преждевременное ракетоиспускание.

72
375
 
 оптимист 7-го дня
21.09.2017
  3767
 Путин (24268)

Решено убрать с памятника Калашникову все немецкое. Теперь он будет держать в руках балалайку.

71
1081
 
 YV
23.09.2017
  4205
 Россия (72430)

Стране, которая может развалиться от кино про царя, туда и дорога.

69
675
 
 YV
21.09.2017
  2781
 Россия (72430)

В Москве необычно увековечили память выдающегося немецкого конструктора Хуго Шмайссера, поставив памятник его слесарю...

69
271
 
 Сергей76
23.09.2017
  1997
 Россия (72430)

Знаете что такое ОТСОС?! Оккупированные Территории С Особым Статусом. Великолепно по форме и глубоко по содержанию.

69
978
 
 ot63
24.09.2017
  4175
 Донбасс (16193)

Знаете ли вы, что немецкая бабушка может сделать 4 раза, а русский дедушка - ни разу? Честно победить на выборах.

64
367
 
 YV
26.09.2017
  2113
 Меркель (1486), Путин (24268)

Новости Верховной Рады.

Явка депутатов на работу составляет 25%! Наконец-то депутаты перестали прикидываться, что их интересует Украина!

64
266
 
 Свидетель Покращення
25.09.2017
  3260
 ВР (23053)

Россия начала вывод войск и техники из Беларуси после завершения совместных с белорусскими коллегами учений "Запад-2017". Теперь беларусам надо пересчитать розетки, унитазы и рулоны туалетной бумаги - любимые трофеи российских недосверхдержавцев.

64
468
 
 Антип61
22.09.2017
  3754
 Россия (72430)
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Цензор.НЕТАнекдотыВ Сирии погиб очередной российский генерал. Мало России 1/6 части суши, чтобы протянуть ноги.
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