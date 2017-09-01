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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 142691

Люди делятся на две категории: на тех, кто лечатся народными средствами и тех, кто лечатся на народные средства.

9
110
 
 YV
26.09.2017
  285
 украинцы (787)
 ТОП недели

Жить надо так, чтобы перед твоим выступлением в ООН из зала срочно и дружно выбегали путинские дипломаты.

Браво, Далия Грибаускайте!

94
7101
 
 ot63
21.09.2017
  3173
 Грибаускайте (156)

У России было множество вероятных противников.
И только Украина стала невероятным.

86
187
 
 FerdinandSuheviч
22.09.2017
  3131
 Россия (72413)

Зрители учений "Запад-2017" были просто поражены!

86
490
 
 YV
20.09.2017
  4183
 учения (2122)

Сейчас они вместе, как "друзья", военные учения проводят, а когда случится Гаага представляю:
- Уладзимир Уладзимиравыч, ты дазволиш МНЕ, як твайму таварышу, з пад цябе табурэтку выбиць ?

80
484
 
 систематик
21.09.2017
  5266
 Лукашенко (1690), Путин (24266)

По многочисленным просьбам благодарных террористов со всего мира, на России был поставлен памятник Калашникову - человеку и автомату...

78
078
 
 Разноязычный Украинец
21.09.2017
  4867
 Россия (72413)

Про российско-белорусские учения Запад 2017:
- Алло! С кем я могу поговорить насчёт машины?
- Извините, это авиабаза. Вы не туда попали.
- Нет бл.., это вы не туда попали! Так с кем поговорить насчет моей белой Нивы?!

77
279
 
 норка
20.09.2017
  3783
 Беларусь (2795)

Если в современной России боевой вертолёт на учениях лупит по гражданским, то это никакая не трагическая ошибка. Это и есть учения.

74
478
 
 YV
22.09.2017
  2673
 Россия (72413)

В ответ на издание американцами пособия "По противодействию гибридной войне РФ" российские генералы выпустили краткую памятку для своих солдат:
" Российский солдат! запомни и смотри не перепутай:
- в Южной Осетии и Абхазии - ты за повстанцев;
- в Чечне и Сирии - ты против повстанцев;
- а вот в Крыму и на Донбассе - ты вместо повстанцев".

73
275
 
 норка
25.09.2017
  2116
 Россия (72413)

Подходит к Лаврову на генассамблее ООН коллега из одной из стран и говорит:
- Вы бы, прежде чем начинать эту фигню с Украиной, посоветовались бы с Рабиновичем...
- С каким Рабиновичем?
- Да не имеет значения с каким..

73
780
 
 ot63
20.09.2017
  4017
 Лавров (1503)

Решено убрать с памятника Калашникову все немецкое. Теперь он будет держать в руках балалайку.

71
879
 
 YV
23.09.2017
  4054
 Россия (72413)

По ходу учений "Запад-2017" вдруг обнаружилось, что одно только присутствие Путина поблизости вызывает у Ка-52 преждевременное ракетоиспускание.

71
374
 
 оптимист 7-го дня
21.09.2017
  3697
 Путин (24266)

ИГИЛ взяло на себя ответственность за рождение Натальи Поклонской...

69
271
 
 Сергей76
20.09.2017
  3168
 Поклонская (100)

Стране, которая может развалиться от кино про царя, туда и дорога.

68
573
 
 YV
21.09.2017
  2723
 Россия (72413)

Знаете что такое ОТСОС?! Оккупированные Территории С Особым Статусом. Великолепно по форме и глубоко по содержанию.

65
772
 
 ot63
24.09.2017
  3909
 Донбасс (16183)

Российская нация – это кучка миллиардеров-виолончелистов и 140 миллионов нищих балалаечников.

64
670
 
 YV
20.09.2017
  2924
 Россия (72413)
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Цензор.НЕТАнекдотыЛюди делятся на две категории: на тех, кто лечатся народными средствами и тех, кто лечатся на народные средства.
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