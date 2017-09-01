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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 142676

Знаете ли вы, что немецкая бабушка может сделать 4 раза, а русский дедушка - ни разу? Честно победить на выборах.

2
02
 
 YV
26.09.2017
  73
 Меркель (46), Путин (9954)
 ТОП недели

Жить надо так, чтобы перед твоим выступлением в ООН из зала срочно и дружно выбегали путинские дипломаты.

Браво, Далия Грибаускайте!

94
7101
 
 ot63
21.09.2017
  3144
 Грибаускайте (156)

У России было множество вероятных противников.
И только Украина стала невероятным.

86
187
 
 FerdinandSuheviч
22.09.2017
  3094
 Россия (72410)

Зрители учений "Запад-2017" были просто поражены!

86
490
 
 YV
20.09.2017
  4163
 учения (2122)

Сейчас они вместе, как "друзья", военные учения проводят, а когда случится Гаага представляю:
- Уладзимир Уладзимиравыч, ты дазволиш МНЕ, як твайму таварышу, з пад цябе табурэтку выбиць ?

80
484
 
 систематик
21.09.2017
  5241
 Лукашенко (1690), Путин (24266)

По многочисленным просьбам благодарных террористов со всего мира, на России был поставлен памятник Калашникову - человеку и автомату...

78
078
 
 Разноязычный Украинец
21.09.2017
  4842
 Россия (72410)

Про российско-белорусские учения Запад 2017:
- Алло! С кем я могу поговорить насчёт машины?
- Извините, это авиабаза. Вы не туда попали.
- Нет бл.., это вы не туда попали! Так с кем поговорить насчет моей белой Нивы?!

77
279
 
 норка
20.09.2017
  3767
 Беларусь (2795)

Если в современной России боевой вертолёт на учениях лупит по гражданским, то это никакая не трагическая ошибка. Это и есть учения.

74
478
 
 YV
22.09.2017
  2644
 Россия (72410)

Подходит к Лаврову на генассамблее ООН коллега из одной из стран и говорит:
- Вы бы, прежде чем начинать эту фигню с Украиной, посоветовались бы с Рабиновичем...
- С каким Рабиновичем?
- Да не имеет значения с каким..

73
780
 
 ot63
20.09.2017
  4001
 Лавров (1503)

Решено убрать с памятника Калашникову все немецкое. Теперь он будет держать в руках балалайку.

71
879
 
 YV
23.09.2017
  4018
 Россия (72410)

По ходу учений "Запад-2017" вдруг обнаружилось, что одно только присутствие Путина поблизости вызывает у Ка-52 преждевременное ракетоиспускание.

71
374
 
 оптимист 7-го дня
21.09.2017
  3679
 Путин (24266)

В ответ на издание американцами пособия "По противодействию гибридной войне РФ" российские генералы выпустили краткую памятку для своих солдат:
" Российский солдат! запомни и смотри не перепутай:
- в Южной Осетии и Абхазии - ты за повстанцев;
- в Чечне и Сирии - ты против повстанцев;
- а вот в Крыму и на Донбассе - ты вместо повстанцев".

70
272
 
 норка
25.09.2017
  2047
 Россия (72410)

ИГИЛ взяло на себя ответственность за рождение Натальи Поклонской...

69
271
 
 Сергей76
20.09.2017
  3157
 Поклонская (100)

Стране, которая может развалиться от кино про царя, туда и дорога.

68
573
 
 YV
21.09.2017
  2709
 Россия (72410)

Знаете что такое ОТСОС?! Оккупированные Территории С Особым Статусом. Великолепно по форме и глубоко по содержанию.

64
771
 
 ot63
24.09.2017
  3843
 Донбасс (16183)

Российская нация – это кучка миллиардеров-виолончелистов и 140 миллионов нищих балалаечников.

64
670
 
 YV
20.09.2017
  2913
 Россия (72410)
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Цензор.НЕТАнекдотыЗнаете ли вы, что немецкая бабушка может сделать 4 раза, а русский дедушка - ни разу? Честно победить на выборах.
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