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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 142641

-Американцы не будут атаковать Северную Корею, потому что они не подозревают, а точно знают, что у КНДР есть ядерные бомбы! - заявил Лавров.
-А вы откуда знаете?!
-Ну, мы же точно знали, что у Украины нет ядерного оружия...

13
013
 
 Свидетель Покращення
25.09.2017
  385
 Лавров (222)
 ТОП недели

Жить надо так, чтобы перед твоим выступлением в ООН из зала срочно и дружно выбегали путинские дипломаты.

Браво, Далия Грибаускайте!

94
7101
 
 ot63
21.09.2017
  3003
 Грибаускайте (156)

Зрители учений "Запад-2017" были просто поражены!

86
490
 
 YV
20.09.2017
  4036
 учения (2118)

У России было множество вероятных противников.
И только Украина стала невероятным.

86
086
 
 FerdinandSuheviч
22.09.2017
  2930
 Россия (72405)

Сейчас они вместе, как "друзья", военные учения проводят, а когда случится Гаага представляю:
- Уладзимир Уладзимиравыч, ты дазволиш МНЕ, як твайму таварышу, з пад цябе табурэтку выбиць ?

80
484
 
 систематик
21.09.2017
  5105
 Лукашенко (1690), Путин (24264)

По многочисленным просьбам благодарных террористов со всего мира, на России был поставлен памятник Калашникову - человеку и автомату...

77
077
 
 Разноязычный Украинец
21.09.2017
  4754
 Россия (72405)

Про российско-белорусские учения Запад 2017:
- Алло! С кем я могу поговорить насчёт машины?
- Извините, это авиабаза. Вы не туда попали.
- Нет бл.., это вы не туда попали! Так с кем поговорить насчет моей белой Нивы?!

77
279
 
 норка
20.09.2017
  3703
 Беларусь (2792)

Если в современной России боевой вертолёт на учениях лупит по гражданским, то это никакая не трагическая ошибка. Это и есть учения.

74
478
 
 YV
22.09.2017
  2564
 Россия (72405)

Подходит к Лаврову на генассамблее ООН коллега из одной из стран и говорит:
- Вы бы, прежде чем начинать эту фигню с Украиной, посоветовались бы с Рабиновичем...
- С каким Рабиновичем?
- Да не имеет значения с каким..

73
780
 
 ot63
20.09.2017
  3940
 Лавров (1503)

Нынешняя Россия – это Коммунистическая Партия Государственной Безопасности Московского Патриархата.

73
982
 
 YV
19.09.2017
  4041
 Россия (72405)

Решено убрать с памятника Калашникову все немецкое. Теперь он будет держать в руках балалайку.

71
778
 
 YV
23.09.2017
  3789
 Россия (72405)

По ходу учений "Запад-2017" вдруг обнаружилось, что одно только присутствие Путина поблизости вызывает у Ка-52 преждевременное ракетоиспускание.

70
373
 
 оптимист 7-го дня
21.09.2017
  3606
 Путин (24264)

ИГИЛ взяло на себя ответственность за рождение Натальи Поклонской...

69
271
 
 Сергей76
20.09.2017
  3104
 Поклонская (100)

- Сёма, а если президентом РФ станет Трамп, Россия обгонит США?
- Нет, Изя, Россия обгонит США, если американским президентом станет Путин.

69
1180
 
 YV
19.09.2017
  4696
 Путин (24264), Трамп (1400)

Стране, которая может развалиться от кино про царя, туда и дорога.

68
573
 
 YV
21.09.2017
  2656
 Россия (72405)

В Москве необычно увековечили память выдающегося немецкого конструктора Хуго Шмайссера, поставив памятник его слесарю...

65
166
 
 Сергей76
23.09.2017
  1756
 Россия (72405)
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Цензор.НЕТАнекдоты-Американцы не будут атаковать Северную Корею, потому что они не подозревают, а точно знают, что у КНДР есть ядерные…
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