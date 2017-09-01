EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 

Анекдоты

 Архив
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов   показать все (56)
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов Ахметов ВР и депутаты Вилкул Виталий Кличко Выборы Гройсман Донбасс Захарченко Киев Клименко Королевская Кучма и компания Литвин Лукашенко Луценко Ляшко МВД Майдан Медведев Надежда Савченко О погоде ПР Парубий Попов Пресса и ТВ (СМИ) Прокуратура Путин и компания Пшонка Разное Русские СБУ Саакашвили и компания Семья Симоненко Спорт Тимошенко Тягнибок Украинцы Хорошковский Хохмы в рифму Хроника газовых войн Черновецкий Шевченко Шуфрич, Витренко и компания Экономический кризис Ющенко Янукович Яценюк коррупция полиция реформы   свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
Добавить анекдот
за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 142640

"На бюст Гитлера я бы плюнула, но он должен быть.." (Е.Драпеко депутат Госдумы)

Поберегите слюни, скоро всей Россией будете плевать на бюст Путлера..

10
010
 
 систематик
25.09.2017
  386
 Путин (9954)
 ТОП недели

Жить надо так, чтобы перед твоим выступлением в ООН из зала срочно и дружно выбегали путинские дипломаты.

Браво, Далия Грибаускайте!

94
7101
 
 ot63
21.09.2017
  3003
 Грибаускайте (156)

Зрители учений "Запад-2017" были просто поражены!

86
490
 
 YV
20.09.2017
  4036
 учения (2118)

У России было множество вероятных противников.
И только Украина стала невероятным.

86
086
 
 FerdinandSuheviч
22.09.2017
  2930
 Россия (72405)

Сейчас они вместе, как "друзья", военные учения проводят, а когда случится Гаага представляю:
- Уладзимир Уладзимиравыч, ты дазволиш МНЕ, як твайму таварышу, з пад цябе табурэтку выбиць ?

80
484
 
 систематик
21.09.2017
  5105
 Лукашенко (1690), Путин (24264)

По многочисленным просьбам благодарных террористов со всего мира, на России был поставлен памятник Калашникову - человеку и автомату...

77
077
 
 Разноязычный Украинец
21.09.2017
  4754
 Россия (72405)

Про российско-белорусские учения Запад 2017:
- Алло! С кем я могу поговорить насчёт машины?
- Извините, это авиабаза. Вы не туда попали.
- Нет бл.., это вы не туда попали! Так с кем поговорить насчет моей белой Нивы?!

77
279
 
 норка
20.09.2017
  3703
 Беларусь (2792)

Если в современной России боевой вертолёт на учениях лупит по гражданским, то это никакая не трагическая ошибка. Это и есть учения.

74
478
 
 YV
22.09.2017
  2564
 Россия (72405)

Подходит к Лаврову на генассамблее ООН коллега из одной из стран и говорит:
- Вы бы, прежде чем начинать эту фигню с Украиной, посоветовались бы с Рабиновичем...
- С каким Рабиновичем?
- Да не имеет значения с каким..

73
780
 
 ot63
20.09.2017
  3940
 Лавров (1503)

Нынешняя Россия – это Коммунистическая Партия Государственной Безопасности Московского Патриархата.

73
982
 
 YV
19.09.2017
  4041
 Россия (72405)

Решено убрать с памятника Калашникову все немецкое. Теперь он будет держать в руках балалайку.

71
778
 
 YV
23.09.2017
  3789
 Россия (72405)

По ходу учений "Запад-2017" вдруг обнаружилось, что одно только присутствие Путина поблизости вызывает у Ка-52 преждевременное ракетоиспускание.

70
373
 
 оптимист 7-го дня
21.09.2017
  3606
 Путин (24264)

ИГИЛ взяло на себя ответственность за рождение Натальи Поклонской...

69
271
 
 Сергей76
20.09.2017
  3104
 Поклонская (100)

- Сёма, а если президентом РФ станет Трамп, Россия обгонит США?
- Нет, Изя, Россия обгонит США, если американским президентом станет Путин.

69
1180
 
 YV
19.09.2017
  4696
 Путин (24264), Трамп (1400)

Стране, которая может развалиться от кино про царя, туда и дорога.

68
573
 
 YV
21.09.2017
  2656
 Россия (72405)

В Москве необычно увековечили память выдающегося немецкого конструктора Хуго Шмайссера, поставив памятник его слесарю...

65
166
 
 Сергей76
23.09.2017
  1756
 Россия (72405)
Все анекдоты на Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТАнекдоты"На бюст Гитлера я бы плюнула, но он должен быть.." (Е.Драпеко депутат Госдумы) Поберегите слюни, скоро всей Россией…
 ТОП авторы
за неделюмесяцгодвсе время
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти