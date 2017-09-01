EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 

Анекдоты

 Архив
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов   показать все (56)
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов Ахметов ВР и депутаты Вилкул Виталий Кличко Выборы Гройсман Донбасс Захарченко Киев Клименко Королевская Кучма и компания Литвин Лукашенко Луценко Ляшко МВД Майдан Медведев Надежда Савченко О погоде ПР Парубий Попов Пресса и ТВ (СМИ) Прокуратура Путин и компания Пшонка Разное Русские СБУ Саакашвили и компания Семья Симоненко Спорт Тимошенко Тягнибок Украинцы Хорошковский Хохмы в рифму Хроника газовых войн Черновецкий Шевченко Шуфрич, Витренко и компания Экономический кризис Ющенко Янукович Яценюк коррупция полиция реформы   свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
Добавить анекдот
за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 142637

Меркель - избрана немцами на четвертый срок потому, что Германия за годы Меркель у власти является первой экономикой Евросоюза, не кичится и не устраивает парады по поводу массовых убийств своими прошлыми режимами, не оттяпала никаких территорий соседних государств, не разрушила ни одного города чужой или своей страны, принимает несчастных беженцев со всего мира, не льёт ложь и пропаганду из каждого телевизора...

Путин будет избран россиянами на четвертый срок по абсолютно противоположным причинам.

7
07
 
 Разноязычный Украинец
25.09.2017
  214
 Меркель (46), Путин (9954)
 ТОП недели

Жить надо так, чтобы перед твоим выступлением в ООН из зала срочно и дружно выбегали путинские дипломаты.

Браво, Далия Грибаускайте!

94
7101
 
 ot63
21.09.2017
  2986
 Грибаускайте (156)

Зрители учений "Запад-2017" были просто поражены!

86
490
 
 YV
20.09.2017
  4019
 учения (2114)

У России было множество вероятных противников.
И только Украина стала невероятным.

84
084
 
 FerdinandSuheviч
22.09.2017
  2896
 Россия (72404)

Сейчас они вместе, как "друзья", военные учения проводят, а когда случится Гаага представляю:
- Уладзимир Уладзимиравыч, ты дазволиш МНЕ, як твайму таварышу, з пад цябе табурэтку выбиць ?

79
483
 
 систематик
21.09.2017
  5085
 Лукашенко (1690), Путин (24264)

Про российско-белорусские учения Запад 2017:
- Алло! С кем я могу поговорить насчёт машины?
- Извините, это авиабаза. Вы не туда попали.
- Нет бл.., это вы не туда попали! Так с кем поговорить насчет моей белой Нивы?!

77
279
 
 норка
20.09.2017
  3691
 Беларусь (2790)

По многочисленным просьбам благодарных террористов со всего мира, на России был поставлен памятник Калашникову - человеку и автомату...

76
076
 
 Разноязычный Украинец
21.09.2017
  4730
 Россия (72404)

Нынешняя Россия – это Коммунистическая Партия Государственной Безопасности Московского Патриархата.

73
982
 
 YV
19.09.2017
  4033
 Россия (72404)

Подходит к Лаврову на генассамблее ООН коллега из одной из стран и говорит:
- Вы бы, прежде чем начинать эту фигню с Украиной, посоветовались бы с Рабиновичем...
- С каким Рабиновичем?
- Да не имеет значения с каким..

73
780
 
 ot63
20.09.2017
  3929
 Лавров (1503)

Если в современной России боевой вертолёт на учениях лупит по гражданским, то это никакая не трагическая ошибка. Это и есть учения.

72
476
 
 YV
22.09.2017
  2540
 Россия (72404)

ИГИЛ взяло на себя ответственность за рождение Натальи Поклонской...

69
271
 
 Сергей76
20.09.2017
  3094
 Поклонская (100)

- Сёма, а если президентом РФ станет Трамп, Россия обгонит США?
- Нет, Изя, Россия обгонит США, если американским президентом станет Путин.

69
1180
 
 YV
19.09.2017
  4688
 Путин (24264), Трамп (1400)

По ходу учений "Запад-2017" вдруг обнаружилось, что одно только присутствие Путина поблизости вызывает у Ка-52 преждевременное ракетоиспускание.

69
372
 
 оптимист 7-го дня
21.09.2017
  3588
 Путин (24264)

Решено убрать с памятника Калашникову все немецкое. Теперь он будет держать в руках балалайку.

68
775
 
 YV
23.09.2017
  3717
 Россия (72404)

Стране, которая может развалиться от кино про царя, туда и дорога.

67
572
 
 YV
21.09.2017
  2644
 Россия (72404)

Российская нация – это кучка миллиардеров-виолончелистов и 140 миллионов нищих балалаечников.

64
670
 
 YV
20.09.2017
  2877
 Россия (72404)
Все анекдоты на Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТАнекдотыМеркель - избрана немцами на четвертый срок потому, что Германия за годы Меркель у власти является первой экономикой…
 ТОП авторы
за неделюмесяцгодвсе время
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти