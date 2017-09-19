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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 142604

-Я готов уйти в отставку! - заявил Гройсман и приковал себя наручниками к корыту.

1
01
 
 Евгений Цуканов
25.09.2017
  44
 Гройсман (334)
 ТОП недели

Жить надо так, чтобы перед твоим выступлением в ООН из зала срочно и дружно выбегали путинские дипломаты.

Браво, Далия Грибаускайте!

94
599
 
 ot63
21.09.2017
  2899
 Грибаускайте (156)

Зрители учений "Запад-2017" были просто поражены!

87
289
 
 YV
20.09.2017
  3949
 учения (2113)

У России было множество вероятных противников.
И только Украина стала невероятным.

83
083
 
 FerdinandSuheviч
22.09.2017
  2778
 Россия (72399)

Сейчас они вместе, как "друзья", военные учения проводят, а когда случится Гаага представляю:
- Уладзимир Уладзимиравыч, ты дазволиш МНЕ, як твайму таварышу, з пад цябе табурэтку выбиць ?

80
282
 
 систематик
21.09.2017
  4991
 Лукашенко (1690), Путин (24264)

Про российско-белорусские учения Запад 2017:
- Алло! С кем я могу поговорить насчёт машины?
- Извините, это авиабаза. Вы не туда попали.
- Нет бл.., это вы не туда попали! Так с кем поговорить насчет моей белой Нивы?!

76
278
 
 норка
20.09.2017
  3643
 Беларусь (2788)

По многочисленным просьбам благодарных террористов со всего мира, на России был поставлен памятник Калашникову - человеку и автомату...

75
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 Разноязычный Украинец
21.09.2017
  4648
 Россия (72399)

Подходит к Лаврову на генассамблее ООН коллега из одной из стран и говорит:
- Вы бы, прежде чем начинать эту фигню с Украиной, посоветовались бы с Рабиновичем...
- С каким Рабиновичем?
- Да не имеет значения с каким..

74
579
 
 ot63
20.09.2017
  3889
 Лавров (1501)

Нынешняя Россия – это Коммунистическая Партия Государственной Безопасности Московского Патриархата.

74
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 YV
19.09.2017
  4004
 Россия (72399)

Если в современной России боевой вертолёт на учениях лупит по гражданским, то это никакая не трагическая ошибка. Это и есть учения.

73
275
 
 YV
22.09.2017
  2456
 Россия (72399)

- Сёма, а если президентом РФ станет Трамп, Россия обгонит США?
- Нет, Изя, Россия обгонит США, если американским президентом станет Путин.

70
979
 
 YV
19.09.2017
  4660
 Путин (24264), Трамп (1398)

Решено убрать с памятника Калашникову все немецкое. Теперь он будет держать в руках балалайку.

68
573
 
 YV
23.09.2017
  3532
 Россия (72399)

Стране, которая может развалиться от кино про царя, туда и дорога.

68
371
 
 YV
21.09.2017
  2594
 Россия (72399)

ИГИЛ взяло на себя ответственность за рождение Натальи Поклонской...

68
270
 
 Сергей76
20.09.2017
  3056
 Поклонская (100)

По ходу учений "Запад-2017" вдруг обнаружилось, что одно только присутствие Путина поблизости вызывает у Ка-52 преждевременное ракетоиспускание.

68
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 оптимист 7-го дня
21.09.2017
  3533
 Путин (24264)

Российская нация – это кучка миллиардеров-виолончелистов и 140 миллионов нищих балалаечников.

64
468
 
 YV
20.09.2017
  2845
 Россия (72399)
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Цензор.НЕТАнекдоты-Я готов уйти в отставку! - заявил Гройсман и приковал себя наручниками к корыту.
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