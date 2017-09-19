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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 142577

Символ 2017 года на Роисси - петух из навоза в балетной пачке с автоматом Калашникова.

10
010
 
 YV
24.09.2017
  202
 Россия (10166)
 ТОП недели

Жить надо так, чтобы перед твоим выступлением в ООН из зала срочно и дружно выбегали путинские дипломаты.

Браво, Далия Грибаускайте!

92
496
 
 ot63
21.09.2017
  2653
 Грибаускайте (156)

Зрители учений "Запад-2017" были просто поражены!

85
287
 
 YV
20.09.2017
  3729
 учения (2111)

Сейчас они вместе, как "друзья", военные учения проводят, а когда случится Гаага представляю:
- Уладзимир Уладзимиравыч, ты дазволиш МНЕ, як твайму таварышу, з пад цябе табурэтку выбиць ?

79
281
 
 систематик
21.09.2017
  4706
 Лукашенко (1690), Путин (24263)

У России было множество вероятных противников.
И только Украина стала невероятным.

78
078
 
 FerdinandSuheviч
22.09.2017
  2480
 Россия (72386)

Про российско-белорусские учения Запад 2017:
- Алло! С кем я могу поговорить насчёт машины?
- Извините, это авиабаза. Вы не туда попали.
- Нет бл.., это вы не туда попали! Так с кем поговорить насчет моей белой Нивы?!

76
278
 
 норка
20.09.2017
  3509
 Беларусь (2788)

Подходит к Лаврову на генассамблее ООН коллега из одной из стран и говорит:
- Вы бы, прежде чем начинать эту фигню с Украиной, посоветовались бы с Рабиновичем...
- С каким Рабиновичем?
- Да не имеет значения с каким..

74
478
 
 ot63
20.09.2017
  3762
 Лавров (1499)

Нынешняя Россия – это Коммунистическая Партия Государственной Безопасности Московского Патриархата.

74
781
 
 YV
19.09.2017
  3904
 Россия (72386)

По многочисленным просьбам благодарных террористов со всего мира, на России был поставлен памятник Калашникову - человеку и автомату...

73
073
 
 Разноязычный Украинец
21.09.2017
  4449
 Россия (72386)

- Сёма, а если президентом РФ станет Трамп, Россия обгонит США?
- Нет, Изя, Россия обгонит США, если американским президентом станет Путин.

69
978
 
 YV
19.09.2017
  4565
 Путин (24263), Трамп (1395)

ИГИЛ взяло на себя ответственность за рождение Натальи Поклонской...

68
270
 
 Сергей76
20.09.2017
  2946
 Поклонская (100)

Стране, которая может развалиться от кино про царя, туда и дорога.

68
371
 
 YV
21.09.2017
  2469
 Россия (72386)

По ходу учений "Запад-2017" вдруг обнаружилось, что одно только присутствие Путина поблизости вызывает у Ка-52 преждевременное ракетоиспускание.

68
371
 
 оптимист 7-го дня
21.09.2017
  3375
 Путин (24263)

Если в современной России боевой вертолёт на учениях лупит по гражданским, то это никакая не трагическая ошибка. Это и есть учения.

67
269
 
 YV
22.09.2017
  2253
 Россия (72386)

Российская нация – это кучка миллиардеров-виолончелистов и 140 миллионов нищих балалаечников.

64
468
 
 YV
20.09.2017
  2753
 Россия (72386)

У Ленина государством управляли кухарки и народ был голодным.
У Путина государством управляют охранники и народ стал беззащитным.

62
769
 
 YV
19.09.2017
  2433
 Путин (24263)
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Цензор.НЕТАнекдотыСимвол 2017 года на Роисси - петух из навоза в балетной пачке с автоматом Калашникова.
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