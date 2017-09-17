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- Почему в России новейшую разработку российских инженеров - антишпионский смартфон - назвали "Тайга"?
- На это есть ряд причин. Во-первых, потому что, как и в тайге, как бы ты ни старался, ты можешь поговорить только сам с собой. А во-вторых, как бы кто-то ни другой ни старался тебя никто не услышит, даже шпионы с их аппаратурой. В третьих, он достаточно большой, чтоб использовать его, как лопатку для сбора съедобных кореньев. А в-четвертых, его дизайн может испугать даже медведя!
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