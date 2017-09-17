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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 142518

Во времена инквизиции сначала бы сожгли на костре Поклонскую, как ведьму, и только потом автора фильма «Матильда» - как еретика.

2
13
 
 Евгений Цуканов
23.09.2017
  107
 Поклонская (6)
 ТОП недели

Жить надо так, чтобы перед твоим выступлением в ООН из зала срочно и дружно выбегали путинские дипломаты.

Браво, Далия Грибаускайте!

89
291
 
 ot63
21.09.2017
  2381
 Грибаускайте (156)

Зрители учений "Запад-2017" были просто поражены!

84
286
 
 YV
20.09.2017
  3493
 учения (2108)

Самое парадоксальное состоит в том, что реформу образования и пенсионную реформу дали на утверждение 450-ти лодырям, которые ни учиться чему-либо, ни работать вообще не хотят...

77
784
 
 систематик
17.09.2017
  2810
 реформы (2850)

Про российско-белорусские учения Запад 2017:
- Алло! С кем я могу поговорить насчёт машины?
- Извините, это авиабаза. Вы не туда попали.
- Нет бл.., это вы не туда попали! Так с кем поговорить насчет моей белой Нивы?!

75
277
 
 норка
20.09.2017
  3363
 Беларусь (2788)

Сейчас они вместе, как "друзья", военные учения проводят, а когда случится Гаага представляю:
- Уладзимир Уладзимиравыч, ты дазволиш МНЕ, як твайму таварышу, з пад цябе табурэтку выбиць ?

75
277
 
 систематик
21.09.2017
  4389
 Лукашенко (1690), Путин (24263)

Подходит к Лаврову на генассамблее ООН коллега из одной из стран и говорит:
- Вы бы, прежде чем начинать эту фигню с Украиной, посоветовались бы с Рабиновичем...
- С каким Рабиновичем?
- Да не имеет значения с каким..

74
377
 
 ot63
20.09.2017
  3617
 Лавров (1499)

Нынешняя Россия – это Коммунистическая Партия Государственной Безопасности Московского Патриархата.

73
780
 
 YV
19.09.2017
  3804
 Россия (72378)

По многочисленным просьбам благодарных террористов со всего мира, на России был поставлен памятник Калашникову - человеку и автомату...

71
071
 
 Разноязычный Украинец
21.09.2017
  4178
 Россия (72378)

У России было множество вероятных противников.
И только Украина стала невероятным.

71
071
 
 FerdinandSuheviч
22.09.2017
  2144
 Россия (72378)

17 сентября 1939 СССР помог гитлеровской Германии и напал на Польшу.
В России об этом не помнят. В Польше об этом не забудут.

69
877
 
 YV
17.09.2017
  2170
 Польша (4105), СССР (737)

Путин наивно полагает, что если российские буряты, которые стреляют из танков по позициям ВСУ, наденут голубые шлемофоны, то Запад снимет с него все санкции.

68
876
 
 Антип61
17.09.2017
  4363
 Путин (24263)

- Сёма, а если президентом РФ станет Трамп, Россия обгонит США?
- Нет, Изя, Россия обгонит США, если американским президентом станет Путин.

68
977
 
 YV
19.09.2017
  4473
 Путин (24263), Трамп (1393)

Стране, которая может развалиться от кино про царя, туда и дорога.

67
370
 
 YV
21.09.2017
  2321
 Россия (72378)

ИГИЛ взяло на себя ответственность за рождение Натальи Поклонской...

66
268
 
 Сергей76
20.09.2017
  2835
 Поклонская (100)

По ходу учений "Запад-2017" вдруг обнаружилось, что одно только присутствие Путина поблизости вызывает у Ка-52 преждевременное ракетоиспускание.

65
368
 
 оптимист 7-го дня
21.09.2017
  3208
 Путин (24263)
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Цензор.НЕТАнекдотыВо времена инквизиции сначала бы сожгли на костре Поклонскую, как ведьму, и только потом автора фильма «Матильда» - как еретика.
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