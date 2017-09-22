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В Нью-Йорке началась встреча Порошенко и Трампа. Встреча состоит из двух частей - открытой - с присутствием прессы и закрытой - без представителей СМИ.
На закрытой встрече Петя Порошенко наконец-то смог узнать, в каких офшорах и на счетах хранятся сотни миллионов долларов, о которых он взапамятовал, в спешке пряча "честно заработанное".
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