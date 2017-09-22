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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 142468

-Может, не надо?
-Надо, Петя, надо! - говорили президенту Порошенко, запихивая его в самолет после окончания генассамблеи ООН.

10
2010
 
 Евгений Цуканов
22.09.2017
  741
 Порошенко (2653)
 ТОП недели

Счастье Украины не в том, что мы стремимся в Европу, а в том, что мы уходим из Азии.

И у нас всё наладится. Ну, не было ещё в мире такой страны, в которой после войны с Россией не стало лучше!

89
1099
 
 YV
16.09.2017
  3681
 украинцы (2596)

Зрители учений "Запад-2017" были просто поражены!

78
280
 
 YV
20.09.2017
  3143
 учения (2105)

Жить надо так, чтобы перед твоим выступлением в ООН из зала срочно и дружно выбегали путинские дипломаты.

Браво, Далия Грибаускайте!

78
280
 
 ot63
21.09.2017
  1988
 Грибаускайте (156)

Самое парадоксальное состоит в том, что реформу образования и пенсионную реформу дали на утверждение 450-ти лодырям, которые ни учиться чему-либо, ни работать вообще не хотят...

77
784
 
 систематик
17.09.2017
  2707
 реформы (2846)

Нынешняя Россия – это Коммунистическая Партия Государственной Безопасности Московского Патриархата.

70
777
 
 YV
19.09.2017
  3639
 Россия (72367)

Путин наивно полагает, что если российские буряты, которые стреляют из танков по позициям ВСУ, наденут голубые шлемофоны, то Запад снимет с него все санкции.

68
876
 
 Антип61
17.09.2017
  4290
 Путин (24259)

Про российско-белорусские учения Запад 2017:
- Алло! С кем я могу поговорить насчёт машины?
- Извините, это авиабаза. Вы не туда попали.
- Нет бл.., это вы не туда попали! Так с кем поговорить насчет моей белой Нивы?!

68
270
 
 норка
20.09.2017
  3109
 Беларусь (2788)

- Сёма, а если президентом РФ станет Трамп, Россия обгонит США?
- Нет, Изя, Россия обгонит США, если американским президентом станет Путин.

67
976
 
 YV
19.09.2017
  4322
 Путин (24259), Трамп (1392)

17 сентября 1939 СССР помог гитлеровской Германии и напал на Польшу.
В России об этом не помнят. В Польше об этом не забудут.

67
875
 
 YV
17.09.2017
  2113
 Польша (4100), СССР (737)

Подходит к Лаврову на генассамблее ООН коллега из одной из стран и говорит:
- Вы бы, прежде чем начинать эту фигню с Украиной, посоветовались бы с Рабиновичем...
- С каким Рабиновичем?
- Да не имеет значения с каким..

66
369
 
 ot63
20.09.2017
  3338
 Лавров (1499)

ИГИЛ взяло на себя ответственность за рождение Натальи Поклонской...

64
266
 
 Сергей76
20.09.2017
  2668
 Поклонская (100)

Сейчас они вместе, как "друзья", военные учения проводят, а когда случится Гаага представляю:
- Уладзимир Уладзимиравыч, ты дазволиш МНЕ, як твайму таварышу, з пад цябе табурэтку выбиць ?

61
162
 
 систематик
21.09.2017
  3236
 Лукашенко (1688), Путин (24259)

Новая версия ответа загадки "Светит, но не греет" - приговор Гаагского трибунала Путину и его ОПГ.

60
262
 
 Злой казак
19.09.2017
  3434
 Путин (24259)

У Ленина государством управляли кухарки и народ был голодным.
У Путина государством управляют охранники и народ стал беззащитным.

60
767
 
 YV
19.09.2017
  2311
 Путин (24259)

Разговор двух депутатов:
- Говорят, в стране экономический кризис!
- Что ты говоришь!? А в какой?

59
766
 
 YV
16.09.2017
  3576
 украинцы (2596)
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Цензор.НЕТАнекдоты-Может, не надо? -Надо, Петя, надо! - говорили президенту Порошенко, запихивая его в самолет после окончания генассамблеи ООН.
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