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Если величие заключается в тысячах новых танков и военных операциях на территории соседних стран, или совсем уж далёких, то это выходит деградированное какое-то величие. Но коль при этом ещё приходится жрать траву, о чем недвусмысленно намекнул Путин на примере Кореи то это уже деградация нации.
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