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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 142438

Предлагаю переименовать “Матильду” в “Наташу”. Поклонская успокоится и смысл фильма не изменится.

13
114
 
 ot63
21.09.2017
  320
 Поклонская (6)
 ТОП недели

Счастье Украины не в том, что мы стремимся в Европу, а в том, что мы уходим из Азии.

И у нас всё наладится. Ну, не было ещё в мире такой страны, в которой после войны с Россией не стало лучше!

88
1098
 
 YV
16.09.2017
  3446
 украинцы (2596)

Самое парадоксальное состоит в том, что реформу образования и пенсионную реформу дали на утверждение 450-ти лодырям, которые ни учиться чему-либо, ни работать вообще не хотят...

77
784
 
 систематик
17.09.2017
  2511
 реформы (2844)

Путин наивно полагает, что если российские буряты, которые стреляют из танков по позициям ВСУ, наденут голубые шлемофоны, то Запад снимет с него все санкции.

68
876
 
 Антип61
17.09.2017
  4118
 Путин (24257)

В России подешевел минимальный набор продуктов. Просто из набора исключили хлеб, сыр и колбасу - оставили только соль и спички.

67
774
 
 YV
15.09.2017
  2557
 Россия (72354)

Нынешняя Россия – это Коммунистическая Партия Государственной Безопасности Московского Патриархата.

66
773
 
 YV
19.09.2017
  3391
 Россия (72354)

Зрители учений "Запад-2017" были просто поражены!

66
268
 
 YV
20.09.2017
  2589
 учения (2103)

17 сентября 1939 СССР помог гитлеровской Германии и напал на Польшу.
В России об этом не помнят. В Польше об этом не забудут.

66
874
 
 YV
17.09.2017
  2005
 Польша (4099), СССР (737)

- Сёма, а если президентом РФ станет Трамп, Россия обгонит США?
- Нет, Изя, Россия обгонит США, если американским президентом станет Путин.

65
974
 
 YV
19.09.2017
  3975
 Путин (24257), Трамп (1382)

Путин, кстати, не идеален.

Отдал Савченко, а оставил Поклонскую. Ни хрена, короче, он в бабах не разбирается.

63
164
 
 Юрий Крайний
15.09.2017
  2343
 Путин (24257), Савченко (2858), Поклонская (100)

«Ужас-то какой!..» - подумал Стивен Кинг и выключил украинские новости.

62
1173
 
 YV
15.09.2017
  3040
 украинцы (2596)

Про российско-белорусские учения Запад 2017:
- Алло! С кем я могу поговорить насчёт машины?
- Извините, это авиабаза. Вы не туда попали.
- Нет бл.., это вы не туда попали! Так с кем поговорить насчет моей белой Нивы?!

61
263
 
 норка
20.09.2017
  2677
 Беларусь (2787)

Подходит к Лаврову на генассамблее ООН коллега из одной из стран и говорит:
- Вы бы, прежде чем начинать эту фигню с Украиной, посоветовались бы с Рабиновичем...
- С каким Рабиновичем?
- Да не имеет значения с каким..

60
363
 
 ot63
20.09.2017
  2886
 Лавров (1497)

У Ленина государством управляли кухарки и народ был голодным.
У Путина государством управляют охранники и народ стал беззащитным.

59
766
 
 YV
19.09.2017
  2131
 Путин (24257)

Разговор двух депутатов:
- Говорят, в стране экономический кризис!
- Что ты говоришь!? А в какой?

59
766
 
 YV
16.09.2017
  3496
 украинцы (2596)

Американские аналитики подтвердили вторжение российского вертолета в Украину.
Хотя, наличие российских военных в Украине должны подтверждать не аналитики, а патологоанатомы.

58
866
 
 YV
17.09.2017
  2139
 Россия (72354)
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Цензор.НЕТАнекдотыПредлагаю переименовать “Матильду” в “Наташу”. Поклонская успокоится и смысл фильма не изменится.
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