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5 дней военных российско-белорусских учений.
Список потерь:
Командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков.
Заместитель Главкома по воздушно-десантной подготовке генерала-майора Владимир Кочетков.
Помощник главкома ВДВ.
Адъютант главкома ВДВ.
3 журналиста-пропагандиста.
Отделение из 6 саперов.
Корвет класса "Неустрашимый".
Стратегический бомбардировщик Ту-22М3.
Учебно-боевой самолёт ЯК-130.
Машина управления БЛА комплекса РБ-341В "Леер-3".
Учения удались, уровень подготовки продемонстрирован!
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