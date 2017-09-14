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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 142419

По ходу учений "Запад-2017" вдруг обнаружилось, что одно только присутствие Путина поблизости вызывает у Ка-52 преждевременное ракетоиспускание.

5
05
 
 оптимист 7-го дня
21.09.2017
  130
 Путин (9954)
 ТОП недели

Счастье Украины не в том, что мы стремимся в Европу, а в том, что мы уходим из Азии.

И у нас всё наладится. Ну, не было ещё в мире такой страны, в которой после войны с Россией не стало лучше!

88
1098
 
 YV
16.09.2017
  3388
 украинцы (2596)

Самое парадоксальное состоит в том, что реформу образования и пенсионную реформу дали на утверждение 450-ти лодырям, которые ни учиться чему-либо, ни работать вообще не хотят...

77
784
 
 систематик
17.09.2017
  2461
 реформы (2844)

Путин наивно полагает, что если российские буряты, которые стреляют из танков по позициям ВСУ, наденут голубые шлемофоны, то Запад снимет с него все санкции.

68
876
 
 Антип61
17.09.2017
  4071
 Путин (24257)

Депутаты Верховной Рады - самые патриотичные. Они воруют только у своего народа.

68
1987
 
 YV
14.09.2017
  4588
 ВР (23029)

В России подешевел минимальный набор продуктов. Просто из набора исключили хлеб, сыр и колбасу - оставили только соль и спички.

67
774
 
 YV
15.09.2017
  2534
 Россия (72351)

17 сентября 1939 СССР помог гитлеровской Германии и напал на Польшу.
В России об этом не помнят. В Польше об этом не забудут.

66
874
 
 YV
17.09.2017
  1984
 Польша (4099), СССР (737)

Нынешняя Россия – это Коммунистическая Партия Государственной Безопасности Московского Патриархата.

65
772
 
 YV
19.09.2017
  3334
 Россия (72351)

- Сёма, а если президентом РФ станет Трамп, Россия обгонит США?
- Нет, Изя, Россия обгонит США, если американским президентом станет Путин.

64
973
 
 YV
19.09.2017
  3905
 Путин (24257), Трамп (1382)

Путин, кстати, не идеален.

Отдал Савченко, а оставил Поклонскую. Ни хрена, короче, он в бабах не разбирается.

63
164
 
 Юрий Крайний
15.09.2017
  2330
 Путин (24257), Савченко (2858), Поклонская (100)

«Ужас-то какой!..» - подумал Стивен Кинг и выключил украинские новости.

62
1173
 
 YV
15.09.2017
  3028
 украинцы (2596)

Про российско-белорусские учения Запад 2017:
- Алло! С кем я могу поговорить насчёт машины?
- Извините, это авиабаза. Вы не туда попали.
- Нет бл.., это вы не туда попали! Так с кем поговорить насчет моей белой Нивы?!

61
162
 
 норка
20.09.2017
  2579
 Беларусь (2786)

Зрители учений "Запад-2017" были просто поражены!

60
262
 
 YV
20.09.2017
  2382
 учения (2102)

Подходит к Лаврову на генассамблее ООН коллега из одной из стран и говорит:
- Вы бы, прежде чем начинать эту фигню с Украиной, посоветовались бы с Рабиновичем...
- С каким Рабиновичем?
- Да не имеет значения с каким..

59
362
 
 ot63
20.09.2017
  2703
 Лавров (1497)

Разговор двух депутатов:
- Говорят, в стране экономический кризис!
- Что ты говоришь!? А в какой?

59
766
 
 YV
16.09.2017
  3479
 украинцы (2596)

Американские аналитики подтвердили вторжение российского вертолета в Украину.
Хотя, наличие российских военных в Украине должны подтверждать не аналитики, а патологоанатомы.

58
866
 
 YV
17.09.2017
  2121
 Россия (72351)
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Цензор.НЕТАнекдотыПо ходу учений "Запад-2017" вдруг обнаружилось, что одно только присутствие Путина поблизости вызывает у Ка-52…
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