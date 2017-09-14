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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 142395

"Автомат Калашникова - это культурный бренд России.." (Мединский - министр культуры РФ).

Вот так вот взял и одной фразой опустил главный культурный бренд России - гигантского Петуха из г..?! А как же скрепы то?!

14
115
 
 систематик
20.09.2017
  903
 Россия (10165)
 ТОП недели

Счастье Украины не в том, что мы стремимся в Европу, а в том, что мы уходим из Азии.

И у нас всё наладится. Ну, не было ещё в мире такой страны, в которой после войны с Россией не стало лучше!

87
1097
 
 YV
16.09.2017
  3301
 украинцы (2596)

Самое парадоксальное состоит в том, что реформу образования и пенсионную реформу дали на утверждение 450-ти лодырям, которые ни учиться чему-либо, ни работать вообще не хотят...

76
783
 
 систематик
17.09.2017
  2372
 реформы (2843)

В США создали IPhone, который узнает хозяина по лицу.

В РФ создали народ, который узнает хозяина по удару дубинкой.

70
1282
 
 YV
14.09.2017
  3115
 Россия (72344)

Депутаты Верховной Рады - самые патриотичные. Они воруют только у своего народа.

68
1987
 
 YV
14.09.2017
  4543
 ВР (23026)

Путин наивно полагает, что если российские буряты, которые стреляют из танков по позициям ВСУ, наденут голубые шлемофоны, то Запад снимет с него все санкции.

68
876
 
 Антип61
17.09.2017
  3980
 Путин (24255)

Избирательное право – это когда право защищает не избирателей, а избранных.

67
1077
 
 YV
14.09.2017
  3938
 выборы (21846)

В России подешевел минимальный набор продуктов. Просто из набора исключили хлеб, сыр и колбасу - оставили только соль и спички.

67
774
 
 YV
15.09.2017
  2495
 Россия (72344)

17 сентября 1939 СССР помог гитлеровской Германии и напал на Польшу.
В России об этом не помнят. В Польше об этом не забудут.

65
873
 
 YV
17.09.2017
  1922
 Польша (4099), СССР (737)

На презентации Apple рассказывают, каким крутым мир делают технологии, а в России спорят, спал царь с балериной 120 лет назад или нет.

64
1175
 
 YV
14.09.2017
  3091
 Россия (72344)

Путин, кстати, не идеален.

Отдал Савченко, а оставил Поклонскую. Ни хрена, короче, он в бабах не разбирается.

63
164
 
 Юрий Крайний
15.09.2017
  2290
 Путин (24255), Савченко (2858), Поклонская (100)

Нынешняя Россия – это Коммунистическая Партия Государственной Безопасности Московского Патриархата.

61
768
 
 YV
19.09.2017
  3089
 Россия (72344)

«Ужас-то какой!..» - подумал Стивен Кинг и выключил украинские новости.

61
1172
 
 YV
15.09.2017
  2985
 украинцы (2596)

- Сёма, а если президентом РФ станет Трамп, Россия обгонит США?
- Нет, Изя, Россия обгонит США, если американским президентом станет Путин.

59
968
 
 YV
19.09.2017
  3640
 Путин (24255), Трамп (1382)

Разговор двух депутатов:
- Говорят, в стране экономический кризис!
- Что ты говоришь!? А в какой?

58
765
 
 YV
16.09.2017
  3428
 украинцы (2596)

Американские аналитики подтвердили вторжение российского вертолета в Украину.
Хотя, наличие российских военных в Украине должны подтверждать не аналитики, а патологоанатомы.

57
865
 
 YV
17.09.2017
  2065
 Россия (72344)
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Цензор.НЕТАнекдоты"Автомат Калашникова - это культурный бренд России.." (Мединский - министр культуры РФ). Вот так вот взял и одной…
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