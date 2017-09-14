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Народный депутат Мустафа Найем: «Если у народного депутата есть семья, его зарплата должна составлять от 40 до 50 тысяч гривень, если семьи нет, то он может прожить и на 30 тысяч».
То, что более 70% населения выживает за чертой бедности, Найема мало беспокоит. Нет более циничных чинуш, чем грантоеды, дорвавшиеся до власти.
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