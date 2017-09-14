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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 142360

ИГИЛ взяло на себя ответственность за рождение Натальи Поклонской...

16
218
 
 Сергей76
20.09.2017
  684
 Поклонская (6)
 ТОП недели

Счастье Украины не в том, что мы стремимся в Европу, а в том, что мы уходим из Азии.

И у нас всё наладится. Ну, не было ещё в мире такой страны, в которой после войны с Россией не стало лучше!

85
1095
 
 YV
16.09.2017
  3233
 украинцы (2596)

Самое парадоксальное состоит в том, что реформу образования и пенсионную реформу дали на утверждение 450-ти лодырям, которые ни учиться чему-либо, ни работать вообще не хотят...

75
782
 
 систематик
17.09.2017
  2306
 реформы (2842)

В США создали IPhone, который узнает хозяина по лицу.

В РФ создали народ, который узнает хозяина по удару дубинкой.

70
1282
 
 YV
14.09.2017
  3066
 Россия (72338)

Депутаты Верховной Рады - самые патриотичные. Они воруют только у своего народа.

68
1987
 
 YV
14.09.2017
  4503
 ВР (23020)

Избирательное право – это когда право защищает не избирателей, а избранных.

67
1077
 
 YV
14.09.2017
  3901
 выборы (21844)

В России подешевел минимальный набор продуктов. Просто из набора исключили хлеб, сыр и колбасу - оставили только соль и спички.

66
773
 
 YV
15.09.2017
  2455
 Россия (72338)

Путин наивно полагает, что если российские буряты, которые стреляют из танков по позициям ВСУ, наденут голубые шлемофоны, то Запад снимет с него все санкции.

66
874
 
 Антип61
17.09.2017
  3907
 Путин (24254)

17 сентября 1939 СССР помог гитлеровской Германии и напал на Польшу.
В России об этом не помнят. В Польше об этом не забудут.

65
873
 
 YV
17.09.2017
  1872
 Польша (4098), СССР (737)

На презентации Apple рассказывают, каким крутым мир делают технологии, а в России спорят, спал царь с балериной 120 лет назад или нет.

64
1175
 
 YV
14.09.2017
  3056
 Россия (72338)

Путин, кстати, не идеален.

Отдал Савченко, а оставил Поклонскую. Ни хрена, короче, он в бабах не разбирается.

62
163
 
 Юрий Крайний
15.09.2017
  2255
 Путин (24254), Савченко (2858), Поклонская (100)

Нынешняя Россия – это Коммунистическая Партия Государственной Безопасности Московского Патриархата.

61
768
 
 YV
19.09.2017
  2885
 Россия (72338)

«Ужас-то какой!..» - подумал Стивен Кинг и выключил украинские новости.

60
1171
 
 YV
15.09.2017
  2947
 украинцы (2596)

Разговор двух депутатов:
- Говорят, в стране экономический кризис!
- Что ты говоришь!? А в какой?

57
764
 
 YV
16.09.2017
  3388
 украинцы (2596)

Американские аналитики подтвердили вторжение российского вертолета в Украину.
Хотя, наличие российских военных в Украине должны подтверждать не аналитики, а патологоанатомы.

57
865
 
 YV
17.09.2017
  2020
 Россия (72338)

- Сёма, а если президентом РФ станет Трамп, Россия обгонит США?
- Нет, Изя, Россия обгонит США, если американским президентом станет Путин.

56
965
 
 YV
19.09.2017
  3412
 Путин (24254), Трамп (1382)
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Цензор.НЕТАнекдотыИГИЛ взяло на себя ответственность за рождение Натальи Поклонской...
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