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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 142333

Велика Россия, а скрепам деваться некуда !

4
04
 
 ot63
19.09.2017
  277
 Россия (10164)
 ТОП недели

Путина и вправду нужно делать царем.

Потому что в России никогда не было импичмента президента.
А вот свержение царя - было, был даже его расстрел!

117
2119
 
 Сергей76
13.09.2017
  5422
 Путин (24253)

На территории России набирает разрушительную силу ураган Матильда — уже тысячи людей нуждаются в госпитализации в психиатрические клиники.

87
1198
 
 YV
13.09.2017
  5275
 Россия (72319)

Счастье Украины не в том, что мы стремимся в Европу, а в том, что мы уходим из Азии.

И у нас всё наладится. Ну, не было ещё в мире такой страны, в которой после войны с Россией не стало лучше!

82
991
 
 YV
16.09.2017
  3013
 украинцы (2596)

В США создали IPhone, который узнает хозяина по лицу.

В РФ создали народ, который узнает хозяина по удару дубинкой.

71
1182
 
 YV
14.09.2017
  2959
 Россия (72319)

Самое парадоксальное состоит в том, что реформу образования и пенсионную реформу дали на утверждение 450-ти лодырям, которые ни учиться чему-либо, ни работать вообще не хотят...

70
777
 
 систематик
17.09.2017
  2082
 реформы (2841)

Депутаты Верховной Рады - самые патриотичные. Они воруют только у своего народа.

69
1887
 
 YV
14.09.2017
  4416
 ВР (23016)

Избирательное право – это когда право защищает не избирателей, а избранных.

68
977
 
 YV
14.09.2017
  3829
 выборы (21843)

В России подешевел минимальный набор продуктов. Просто из набора исключили хлеб, сыр и колбасу - оставили только соль и спички.

67
673
 
 YV
15.09.2017
  2380
 Россия (72319)

На презентации Apple рассказывают, каким крутым мир делают технологии, а в России спорят, спал царь с балериной 120 лет назад или нет.

65
1075
 
 YV
14.09.2017
  2994
 Россия (72319)

Путин наивно полагает, что если российские буряты, которые стреляют из танков по позициям ВСУ, наденут голубые шлемофоны, то Запад снимет с него все санкции.

63
871
 
 Антип61
17.09.2017
  3659
 Путин (24253)

История знает случаи, когда из-за захвата нескольких американских граждан к недружественным берегам отправляли авианосец с группой сопровождения. И это несомненно правильно. Но вот, чтобы так, из-за одного лишенного гражданства человека удерживали в заложниках всех пассажиров целого международного поезда...! На всемирном ежегодном конкурсе идиотизма первое место обеспечено.

62
1577
 
 Старый зольдат
13.09.2017
  3190
 Саакашвили (2137)

Путин, кстати, не идеален.

Отдал Савченко, а оставил Поклонскую. Ни хрена, короче, он в бабах не разбирается.

62
163
 
 Юрий Крайний
15.09.2017
  2194
 Путин (24253), Савченко (2858), Поклонская (100)

«Ужас-то какой!..» - подумал Стивен Кинг и выключил украинские новости.

61
1071
 
 YV
15.09.2017
  2874
 украинцы (2596)

17 сентября 1939 СССР помог гитлеровской Германии и напал на Польшу.
В России об этом не помнят. В Польше об этом не забудут.

61
768
 
 YV
17.09.2017
  1752
 Польша (4092), СССР (737)

"Нельзя воевать с памятниками", - кричали они украинцам и сняли мемориальную табличку с дома, где жил убитый ими Немцов.

60
464
 
 санитар шестой палаты
13.09.2017
  2483
 Россия (72319)
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