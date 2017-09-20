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На Майдане патриоты мечтали жить в независимой, справедливой Украине, с честным Президентом, настоящим Гарантом Конституции и законов одним для всех, достойным, моральным лидером, который не будет клянчить деньги у ненавистного Кремля и ездить туда с поклонами..
Оказалось, что пришла полностью коррумпированная власть с таким же президентом-покровителем, который клянчит деньги у МВФ, и ездит на поклоны и "прочухоны" за свои нечистые делишки в США..
До тех пор пока коррупция в Украине реальна и осязаема, независимость страны эфемерна и призрачна.
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