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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 142286

После прорыва в Украину Саакашвили Порошенко хочет вместо хлебного перемирия объявить шоколадное.

8
146
 
 Евгений Цуканов
19.09.2017
  475
 Порошенко (2653), Саакашвили (202)
 ТОП недели

Путина и вправду нужно делать царем.

Потому что в России никогда не было импичмента президента.
А вот свержение царя - было, был даже его расстрел!

116
2118
 
 Сергей76
13.09.2017
  5359
 Путін (1797)

Расея занимает 1/6 часть суши!!!
Ж..а тоже занимает 1/6 часть тела!

Совпадение? Не думаю!

93
12105
 
 Свидетель Покращення
12.09.2017
  4053
 Росія (7722)

На территории России набирает разрушительную силу ураган Матильда — уже тысячи людей нуждаются в госпитализации в психиатрические клиники.

86
1096
 
 YV
13.09.2017
  5231
 Росія (7722)

Счастье Украины не в том, что мы стремимся в Европу, а в том, что мы уходим из Азии.

И у нас всё наладится. Ну, не было ещё в мире такой страны, в которой после войны с Россией не стало лучше!

81
889
 
 YV
16.09.2017
  2940
 українці (263)

В США создали IPhone, который узнает хозяина по лицу.

В РФ создали народ, который узнает хозяина по удару дубинкой.

70
1080
 
 YV
14.09.2017
  2923
 Росія (7722)

Самое парадоксальное состоит в том, что реформу образования и пенсионную реформу дали на утверждение 450-ти лодырям, которые ни учиться чему-либо, ни работать вообще не хотят...

70
676
 
 систематик
17.09.2017
  2020
 реформи (944)

Депутаты Верховной Рады - самые патриотичные. Они воруют только у своего народа.

68
1785
 
 YV
14.09.2017
  4384
 ВР (2746)

Избирательное право – это когда право защищает не избирателей, а избранных.

67
875
 
 YV
14.09.2017
  3799
 вибори (1084)

В России подешевел минимальный набор продуктов. Просто из набора исключили хлеб, сыр и колбасу - оставили только соль и спички.

66
571
 
 YV
15.09.2017
  2349
 Росія (7722)

На презентации Apple рассказывают, каким крутым мир делают технологии, а в России спорят, спал царь с балериной 120 лет назад или нет.

64
973
 
 YV
14.09.2017
  2965
 Росія (7722)

Путин наивно полагает, что если российские буряты, которые стреляют из танков по позициям ВСУ, наденут голубые шлемофоны, то Запад снимет с него все санкции.

62
870
 
 Антип61
17.09.2017
  3562
 Путін (1797)

История знает случаи, когда из-за захвата нескольких американских граждан к недружественным берегам отправляли авианосец с группой сопровождения. И это несомненно правильно. Но вот, чтобы так, из-за одного лишенного гражданства человека удерживали в заложниках всех пассажиров целого международного поезда...! На всемирном ежегодном конкурсе идиотизма первое место обеспечено.

62
1476
 
 Старый зольдат
13.09.2017
  3163
 Саакашвілі Міхеіл (529)

Методы борьбы с Саакашвили говорят о том, что Янукович был во власти не последний дурак.

61
2788
 
 Евгений Цуканов
13.09.2017
  3966
 Саакашвілі Міхеіл (529)

Путин, кстати, не идеален.

Отдал Савченко, а оставил Поклонскую. Ни хрена, короче, он в бабах не разбирается.

61
162
 
 Юрий Крайний
15.09.2017
  2166
 Путін (1797), Савченко (1278), Поклонська (59)

17 сентября 1939 СССР помог гитлеровской Германии и напал на Польшу.
В России об этом не помнят. В Польше об этом не забудут.

60
666
 
 YV
17.09.2017
  1693
 Польща (1075), СРСР (120)
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Цензор.НЕТАнекдотыПосле прорыва в Украину Саакашвили Порошенко хочет вместо хлебного перемирия объявить шоколадное.
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