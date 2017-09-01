EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева
 

Анекдоты

 Архив
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов   показать все (56)
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов Ахметов ВР и депутаты Вилкул Виталий Кличко Выборы Гройсман Донбасс Захарченко Киев Клименко Королевская Кучма и компания Литвин Лукашенко Луценко Ляшко МВД Майдан Медведев Надежда Савченко О погоде ПР Парубий Попов Пресса и ТВ (СМИ) Прокуратура Путин и компания Пшонка Разное Русские СБУ Саакашвили и компания Семья Симоненко Спорт Тимошенко Тягнибок Украинцы Хорошковский Хохмы в рифму Хроника газовых войн Черновецкий Шевченко Шуфрич, Витренко и компания Экономический кризис Ющенко Янукович Яценюк коррупция полиция реформы   свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
Добавить анекдот
за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 142276

Чиновник "пилит" госзаказ. Составляет смету:

5% - исполнение реального контракта,
50% - откат мне, смотрит на портрет Порошенка, горько вздыхает и дописывает,
45% - президенту на борьбу с коррупцией.

4
37
 
 ot63
18.09.2017
  375
 коррупция (614)
 ТОП недели

Путина и вправду нужно делать царем.

Потому что в России никогда не было импичмента президента.
А вот свержение царя - было, был даже его расстрел!

114
2116
 
 Сергей76
13.09.2017
  5220
 Путин (24249)

Расея занимает 1/6 часть суши!!!
Ж..а тоже занимает 1/6 часть тела!

Совпадение? Не думаю!

93
12105
 
 Свидетель Покращення
12.09.2017
  3949
 Россия (72306)

На территории России набирает разрушительную силу ураган Матильда — уже тысячи людей нуждаются в госпитализации в психиатрические клиники.

86
995
 
 YV
13.09.2017
  5115
 Россия (72306)

Счастье Украины не в том, что мы стремимся в Европу, а в том, что мы уходим из Азии.

И у нас всё наладится. Ну, не было ещё в мире такой страны, в которой после войны с Россией не стало лучше!

78
684
 
 YV
16.09.2017
  2707
 украинцы (2596)

В США создали IPhone, который узнает хозяина по лицу.

В РФ создали народ, который узнает хозяина по удару дубинкой.

69
978
 
 YV
14.09.2017
  2843
 Россия (72306)

Депутаты Верховной Рады - самые патриотичные. Они воруют только у своего народа.

68
1583
 
 YV
14.09.2017
  4283
 ВР (23008)

Избирательное право – это когда право защищает не избирателей, а избранных.

66
773
 
 YV
14.09.2017
  3698
 выборы (21840)

В России подешевел минимальный набор продуктов. Просто из набора исключили хлеб, сыр и колбасу - оставили только соль и спички.

64
468
 
 YV
15.09.2017
  2250
 Россия (72306)

На презентации Apple рассказывают, каким крутым мир делают технологии, а в России спорят, спал царь с балериной 120 лет назад или нет.

63
871
 
 YV
14.09.2017
  2893
 Россия (72306)

Самое парадоксальное состоит в том, что реформу образования и пенсионную реформу дали на утверждение 450-ти лодырям, которые ни учиться чему-либо, ни работать вообще не хотят...

62
466
 
 систематик
17.09.2017
  1721
 реформы (2836)

Чувак, який бухий бився з німецькими прикордонниками у Франкфурті, прикриваючись дипломатичним паспортом, розказує про верховенство права.

Нонсенс…

61
1677
 
 YV
12.09.2017
  2602
 Луценко (7116)

Методы борьбы с Саакашвили говорят о том, что Янукович был во власти не последний дурак.

61
2687
 
 Евгений Цуканов
13.09.2017
  3904
 Саакашвили (2130)

«Ужас-то какой!..» - подумал Стивен Кинг и выключил украинские новости.

60
767
 
 YV
15.09.2017
  2739
 украинцы (2596)

"Нельзя воевать с памятниками", - кричали они украинцам и сняли мемориальную табличку с дома, где жил убитый ими Немцов.

60
161
 
 санитар шестой палаты
13.09.2017
  2414
 Россия (72306)

История знает случаи, когда из-за захвата нескольких американских граждан к недружественным берегам отправляли авианосец с группой сопровождения. И это несомненно правильно. Но вот, чтобы так, из-за одного лишенного гражданства человека удерживали в заложниках всех пассажиров целого международного поезда...! На всемирном ежегодном конкурсе идиотизма первое место обеспечено.

60
1474
 
 Старый зольдат
13.09.2017
  3099
 Саакашвили (2130)
Все анекдоты на Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТАнекдотыЧиновник "пилит" госзаказ. Составляет смету: 5% - исполнение реального контракта, 50% - откат мне, смотрит на портрет…
 ТОП авторы
за неделюмесяцгодвсе время
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти