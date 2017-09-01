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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 142266

Когда речь идёт об экономии, украинское правительство перед затратами не останавливаются.

5
05
 
 YV
18.09.2017
  233
 реформы (74)
 ТОП недели

Путина и вправду нужно делать царем.

Потому что в России никогда не было импичмента президента.
А вот свержение царя - было, был даже его расстрел!

113
2115
 
 Сергей76
13.09.2017
  5158
 Путин (24247)

Расея занимает 1/6 часть суши!!!
Ж..а тоже занимает 1/6 часть тела!

Совпадение? Не думаю!

92
12104
 
 Свидетель Покращення
12.09.2017
  3919
 Россия (72306)

На территории России набирает разрушительную силу ураган Матильда — уже тысячи людей нуждаются в госпитализации в психиатрические клиники.

86
995
 
 YV
13.09.2017
  5084
 Россия (72306)

Счастье Украины не в том, что мы стремимся в Европу, а в том, что мы уходим из Азии.

И у нас всё наладится. Ну, не было ещё в мире такой страны, в которой после войны с Россией не стало лучше!

75
681
 
 YV
16.09.2017
  2607
 украинцы (2596)

В США создали IPhone, который узнает хозяина по лицу.

В РФ создали народ, который узнает хозяина по удару дубинкой.

68
977
 
 YV
14.09.2017
  2816
 Россия (72306)

Депутаты Верховной Рады - самые патриотичные. Они воруют только у своего народа.

67
1582
 
 YV
14.09.2017
  4251
 ВР (23006)

Избирательное право – это когда право защищает не избирателей, а избранных.

65
772
 
 YV
14.09.2017
  3666
 выборы (21840)

В России подешевел минимальный набор продуктов. Просто из набора исключили хлеб, сыр и колбасу - оставили только соль и спички.

63
467
 
 YV
15.09.2017
  2216
 Россия (72306)

На презентации Apple рассказывают, каким крутым мир делают технологии, а в России спорят, спал царь с балериной 120 лет назад или нет.

62
870
 
 YV
14.09.2017
  2867
 Россия (72306)

Методы борьбы с Саакашвили говорят о том, что Янукович был во власти не последний дурак.

61
2586
 
 Евгений Цуканов
13.09.2017
  3886
 Саакашвили (2130)

История знает случаи, когда из-за захвата нескольких американских граждан к недружественным берегам отправляли авианосец с группой сопровождения. И это несомненно правильно. Но вот, чтобы так, из-за одного лишенного гражданства человека удерживали в заложниках всех пассажиров целого международного поезда...! На всемирном ежегодном конкурсе идиотизма первое место обеспечено.

61
1374
 
 Старый зольдат
13.09.2017
  3078
 Саакашвили (2130)

«Ужас-то какой!..» - подумал Стивен Кинг и выключил украинские новости.

60
767
 
 YV
15.09.2017
  2706
 украинцы (2596)

Чувак, який бухий бився з німецькими прикордонниками у Франкфурті, прикриваючись дипломатичним паспортом, розказує про верховенство права.

Нонсенс…

60
1676
 
 YV
12.09.2017
  2591
 Луценко (7116)

"Нельзя воевать с памятниками", - кричали они украинцам и сняли мемориальную табличку с дома, где жил убитый ими Немцов.

59
160
 
 санитар шестой палаты
13.09.2017
  2395
 Россия (72306)

Путин, кстати, не идеален.

Отдал Савченко, а оставил Поклонскую. Ни хрена, короче, он в бабах не разбирается.

58
159
 
 Юрий Крайний
15.09.2017
  2061
 Путин (24247), Савченко (2858), Поклонская (96)
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Цензор.НЕТАнекдотыКогда речь идёт об экономии, украинское правительство перед затратами не останавливаются.
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