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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 142229

Плотницкий говорит Захарченко:
-Слышал, Россия отменяет гумконвои в ЛНР и ДНР?
-Так что, закуски больше не будет?

5
27
 
 Евгений Цуканов
18.09.2017
  215
 Захарченко (98), Плотницкий (15)
 ТОП недели

Путина и вправду нужно делать царем.

Потому что в России никогда не было импичмента президента.
А вот свержение царя - было, был даже его расстрел!

112
2114
 
 Сергей76
13.09.2017
  5113
 Путин (24247)

Расея занимает 1/6 часть суши!!!
Ж..а тоже занимает 1/6 часть тела!

Совпадение? Не думаю!

94
10104
 
 Свидетель Покращення
12.09.2017
  3881
 Россия (72305)

На территории России набирает разрушительную силу ураган Матильда — уже тысячи людей нуждаются в госпитализации в психиатрические клиники.

87
794
 
 YV
13.09.2017
  5042
 Россия (72305)

Счастье Украины не в том, что мы стремимся в Европу, а в том, что мы уходим из Азии.

И у нас всё наладится. Ну, не было ещё в мире такой страны, в которой после войны с Россией не стало лучше!

73
477
 
 YV
16.09.2017
  2480
 украинцы (2596)

В США создали IPhone, который узнает хозяина по лицу.

В РФ создали народ, который узнает хозяина по удару дубинкой.

69
776
 
 YV
14.09.2017
  2781
 Россия (72305)

Депутаты Верховной Рады - самые патриотичные. Они воруют только у своего народа.

68
1381
 
 YV
14.09.2017
  4213
 ВР (23005)

Избирательное право – это когда право защищает не избирателей, а избранных.

66
571
 
 YV
14.09.2017
  3630
 выборы (21840)

На презентации Apple рассказывают, каким крутым мир делают технологии, а в России спорят, спал царь с балериной 120 лет назад или нет.

63
669
 
 YV
14.09.2017
  2830
 Россия (72305)

Чувак, який бухий бився з німецькими прикордонниками у Франкфурті, прикриваючись дипломатичним паспортом, розказує про верховенство права.

Нонсенс…

62
1476
 
 YV
12.09.2017
  2570
 Луценко (7116)

В России подешевел минимальный набор продуктов. Просто из набора исключили хлеб, сыр и колбасу - оставили только соль и спички.

62
264
 
 YV
15.09.2017
  2176
 Россия (72305)

«Ужас-то какой!..» - подумал Стивен Кинг и выключил украинские новости.

61
465
 
 YV
15.09.2017
  2654
 украинцы (2596)

Методы борьбы с Саакашвили говорят о том, что Янукович был во власти не последний дурак.

61
2586
 
 Евгений Цуканов
13.09.2017
  3864
 Саакашвили (2128)

- Куме, чому так стрімко дорожчають продукт?
- Вони мабуть не чули заяву Гройсмана, що причин для цього нема.

59
867
 
 Корзин Виктор
11.09.2017
  3858
 Гройсман (3413)

История знает случаи, когда из-за захвата нескольких американских граждан к недружественным берегам отправляли авианосец с группой сопровождения. И это несомненно правильно. Но вот, чтобы так, из-за одного лишенного гражданства человека удерживали в заложниках всех пассажиров целого международного поезда...! На всемирном ежегодном конкурсе идиотизма первое место обеспечено.

59
1372
 
 Старый зольдат
13.09.2017
  3056
 Саакашвили (2128)

"Нельзя воевать с памятниками", - кричали они украинцам и сняли мемориальную табличку с дома, где жил убитый ими Немцов.

59
160
 
 санитар шестой палаты
13.09.2017
  2377
 Россия (72305)
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Цензор.НЕТАнекдотыПлотницкий говорит Захарченко: -Слышал, Россия отменяет гумконвои в ЛНР и ДНР? -Так что, закуски больше не будет?
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