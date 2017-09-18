EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома
 

Анекдоты

 Архив
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов   показать все (56)
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов Ахметов ВР и депутаты Вилкул Виталий Кличко Выборы Гройсман Донбасс Захарченко Киев Клименко Королевская Кучма и компания Литвин Лукашенко Луценко Ляшко МВД Майдан Медведев Надежда Савченко О погоде ПР Парубий Попов Пресса и ТВ (СМИ) Прокуратура Путин и компания Пшонка Разное Русские СБУ Саакашвили и компания Семья Симоненко Спорт Тимошенко Тягнибок Украинцы Хорошковский Хохмы в рифму Хроника газовых войн Черновецкий Шевченко Шуфрич, Витренко и компания Экономический кризис Ющенко Янукович Яценюк коррупция полиция реформы   свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
Добавить анекдот
за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 142226

Уже во время первого дня всеукраинского тура Саакашвили вернул иллюзии тысячам украинцев.

 
22
 
 Евгений Цуканов
18.09.2017
  187
 Саакашвили (202)
 ТОП недели

Путина и вправду нужно делать царем.

Потому что в России никогда не было импичмента президента.
А вот свержение царя - было, был даже его расстрел!

112
2114
 
 Сергей76
13.09.2017
  5113
 Путин (24247)

Расея занимает 1/6 часть суши!!!
Ж..а тоже занимает 1/6 часть тела!

Совпадение? Не думаю!

94
10104
 
 Свидетель Покращення
12.09.2017
  3881
 Россия (72305)

На территории России набирает разрушительную силу ураган Матильда — уже тысячи людей нуждаются в госпитализации в психиатрические клиники.

87
794
 
 YV
13.09.2017
  5042
 Россия (72305)

Счастье Украины не в том, что мы стремимся в Европу, а в том, что мы уходим из Азии.

И у нас всё наладится. Ну, не было ещё в мире такой страны, в которой после войны с Россией не стало лучше!

73
477
 
 YV
16.09.2017
  2480
 украинцы (2596)

В США создали IPhone, который узнает хозяина по лицу.

В РФ создали народ, который узнает хозяина по удару дубинкой.

69
776
 
 YV
14.09.2017
  2781
 Россия (72305)

Депутаты Верховной Рады - самые патриотичные. Они воруют только у своего народа.

68
1381
 
 YV
14.09.2017
  4212
 ВР (23005)

Избирательное право – это когда право защищает не избирателей, а избранных.

66
571
 
 YV
14.09.2017
  3629
 выборы (21840)

На презентации Apple рассказывают, каким крутым мир делают технологии, а в России спорят, спал царь с балериной 120 лет назад или нет.

63
669
 
 YV
14.09.2017
  2829
 Россия (72305)

Чувак, який бухий бився з німецькими прикордонниками у Франкфурті, прикриваючись дипломатичним паспортом, розказує про верховенство права.

Нонсенс…

62
1476
 
 YV
12.09.2017
  2570
 Луценко (7116)

В России подешевел минимальный набор продуктов. Просто из набора исключили хлеб, сыр и колбасу - оставили только соль и спички.

62
264
 
 YV
15.09.2017
  2176
 Россия (72305)

«Ужас-то какой!..» - подумал Стивен Кинг и выключил украинские новости.

61
465
 
 YV
15.09.2017
  2654
 украинцы (2596)

Методы борьбы с Саакашвили говорят о том, что Янукович был во власти не последний дурак.

61
2586
 
 Евгений Цуканов
13.09.2017
  3864
 Саакашвили (2128)

- Куме, чому так стрімко дорожчають продукт?
- Вони мабуть не чули заяву Гройсмана, що причин для цього нема.

59
867
 
 Корзин Виктор
11.09.2017
  3858
 Гройсман (3413)

История знает случаи, когда из-за захвата нескольких американских граждан к недружественным берегам отправляли авианосец с группой сопровождения. И это несомненно правильно. Но вот, чтобы так, из-за одного лишенного гражданства человека удерживали в заложниках всех пассажиров целого международного поезда...! На всемирном ежегодном конкурсе идиотизма первое место обеспечено.

59
1372
 
 Старый зольдат
13.09.2017
  3056
 Саакашвили (2128)

"Нельзя воевать с памятниками", - кричали они украинцам и сняли мемориальную табличку с дома, где жил убитый ими Немцов.

59
160
 
 санитар шестой палаты
13.09.2017
  2377
 Россия (72305)
Все анекдоты на Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТАнекдотыУже во время первого дня всеукраинского тура Саакашвили вернул иллюзии тысячам украинцев.
 ТОП авторы
за неделюмесяцгодвсе время
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти