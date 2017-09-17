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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 142185

Стоит такой тёплый сентябрь, что как бы от Ахметова не принесли квитанции за оплату отопления.

 
11
 
 Евгений Цуканов
17.09.2017
  38
 Ахметов (335)
 ТОП недели

Путина и вправду нужно делать царем.

Потому что в России никогда не было импичмента президента.
А вот свержение царя - было, был даже его расстрел!

108
2110
 
 Сергей76
13.09.2017
  4843
 Путин (24246)

Расея занимает 1/6 часть суши!!!
Ж..а тоже занимает 1/6 часть тела!

Совпадение? Не думаю!

93
9102
 
 Свидетель Покращення
12.09.2017
  3673
 Россия (72289)

На территории России набирает разрушительную силу ураган Матильда — уже тысячи людей нуждаются в госпитализации в психиатрические клиники.

86
793
 
 YV
13.09.2017
  4818
 Россия (72289)

Никак не возьму в толк, если депутат - СЛУГА народа, то какая может быть у слуги неприкосновенность?

75
1287
 
 YV
11.09.2017
  2994
 ВР (23005)

В США создали IPhone, который узнает хозяина по лицу.

В РФ создали народ, который узнает хозяина по удару дубинкой.

68
775
 
 YV
14.09.2017
  2595
 Россия (72289)

Янык собирал "титушек", чтобы не пустить украинский народ в Европу. Порошенко собрал "титушек", чтобы не пустить украинский народ встретить оппозицинного политика, приезжающего из Европы.

Вот, в принципе, и вся разница между двумя морально и политически нечистоплотными "годувальниками" титушек.

67
2289
 
 систематик
11.09.2017
  3591
 коррупция (7451), Порошенко (13814), Янукович (32615)

Если бы украинские пограничники так обороняли границу от Гиркина и Бородая, как они обороняют от Саакашвили, то никакой войны в Донбассе...

66
1076
 
 Andrey Dark
11.09.2017
  2103
 Саакашвили (2124)

Депутаты Верховной Рады - самые патриотичные. Они воруют только у своего народа.

65
1277
 
 YV
14.09.2017
  4014
 ВР (23005)

Избирательное право – это когда право защищает не избирателей, а избранных.

65
570
 
 YV
14.09.2017
  3444
 выборы (21839)

Подлый, мстительный, мелочный, трусливый и жадный! О ком это я? Может вы знаете?

63
568
 
 Корзин Виктор
11.09.2017
  2574
 власть (2631)

На презентации Apple рассказывают, каким крутым мир делают технологии, а в России спорят, спал царь с балериной 120 лет назад или нет.

62
668
 
 YV
14.09.2017
  2687
 Россия (72289)

В России подешевел минимальный набор продуктов. Просто из набора исключили хлеб, сыр и колбасу - оставили только соль и спички.

60
161
 
 YV
15.09.2017
  1988
 Россия (72289)

Чувак, який бухий бився з німецькими прикордонниками у Франкфурті, прикриваючись дипломатичним паспортом, розказує про верховенство права.

Нонсенс…

59
1473
 
 YV
12.09.2017
  2505
 Луценко (7115)

"Нельзя воевать с памятниками", - кричали они украинцам и сняли мемориальную табличку с дома, где жил убитый ими Немцов.

59
160
 
 санитар шестой палаты
13.09.2017
  2294
 Россия (72289)

История знает случаи, когда из-за захвата нескольких американских граждан к недружественным берегам отправляли авианосец с группой сопровождения. И это несомненно правильно. Но вот, чтобы так, из-за одного лишенного гражданства человека удерживали в заложниках всех пассажиров целого международного поезда...! На всемирном ежегодном конкурсе идиотизма первое место обеспечено.

58
1270
 
 Старый зольдат
13.09.2017
  2962
 Саакашвили (2124)
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Цензор.НЕТАнекдотыСтоит такой тёплый сентябрь, что как бы от Ахметова не принесли квитанции за оплату отопления.
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