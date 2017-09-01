Анекдоты
Архив
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов Ахметов ВР и депутаты Вилкул Виталий Кличко Выборы Гройсман Донбасс Захарченко Киев Клименко Королевская Кучма и компания Литвин Лукашенко Луценко Ляшко МВД Майдан Медведев Надежда Савченко О погоде ПР Парубий Попов Пресса и ТВ (СМИ) Прокуратура Путин и компания Пшонка Разное Русские СБУ Саакашвили и компания Семья Симоненко Спорт Тимошенко Тягнибок Украинцы Хорошковский Хохмы в рифму Хроника газовых войн Черновецкий Шевченко Шуфрич, Витренко и компания Экономический кризис Ющенко Янукович Яценюк коррупция полиция реформы свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
Янык собирал "титушек", чтобы не пустить украинский народ в Европу. Порошенко собрал "титушек", чтобы не пустить украинский народ встретить оппозицинного политика, приезжающего из Европы.
Вот, в принципе, и вся разница между двумя морально и политически нечистоплотными "годувальниками" титушек.
3591
История знает случаи, когда из-за захвата нескольких американских граждан к недружественным берегам отправляли авианосец с группой сопровождения. И это несомненно правильно. Но вот, чтобы так, из-за одного лишенного гражданства человека удерживали в заложниках всех пассажиров целого международного поезда...! На всемирном ежегодном конкурсе идиотизма первое место обеспечено.
2962