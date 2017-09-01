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Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 

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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 142154

В своё время Шахерезада, пытаясь избежать казни, рассказывала султану сказки, по одной за ночь. Продержалась 1000 и 1 ночь. Украинцам тоже будут рассказывать сказки на ночь про "план Маршалла". Кстати, сколько там ночей до следующих выборов осталось?

 
22
 
 YV
16.09.2017
  77
 украинцы (787)
 ТОП недели

Путина и вправду нужно делать царем.

Потому что в России никогда не было импичмента президента.
А вот свержение царя - было, был даже его расстрел!

106
2108
 
 Сергей76
13.09.2017
  4573
 Путин (24246)

Расея занимает 1/6 часть суши!!!
Ж..а тоже занимает 1/6 часть тела!

Совпадение? Не думаю!

91
899
 
 Свидетель Покращення
12.09.2017
  3486
 Россия (72283)

На территории России набирает разрушительную силу ураган Матильда — уже тысячи людей нуждаются в госпитализации в психиатрические клиники.

84
791
 
 YV
13.09.2017
  4598
 Россия (72283)

Никак не возьму в толк, если депутат - СЛУГА народа, то какая может быть у слуги неприкосновенность?

75
1186
 
 YV
11.09.2017
  2910
 ВР (23005)

- Почему война с Россией гибридная?
- Потому, что Сурков - получеченец, Шойгу - полутувинец, а Путин - полудурок.

75
1085
 
 YV
10.09.2017
  3681
 Россия (72283)

Если бы украинские пограничники так обороняли границу от Гиркина и Бородая, как они обороняют от Саакашвили, то никакой войны в Донбассе...

66
975
 
 Andrey Dark
11.09.2017
  2035
 Саакашвили (2119)

Янык собирал "титушек", чтобы не пустить украинский народ в Европу. Порошенко собрал "титушек", чтобы не пустить украинский народ встретить оппозицинного политика, приезжающего из Европы.

Вот, в принципе, и вся разница между двумя морально и политически нечистоплотными "годувальниками" титушек.

65
2287
 
 систематик
11.09.2017
  3519
 коррупция (7449), Порошенко (13809), Янукович (32614)

В США создали IPhone, который узнает хозяина по лицу.

В РФ создали народ, который узнает хозяина по удару дубинкой.

65
772
 
 YV
14.09.2017
  2404
 Россия (72283)

Не так страшно возвращение Саакашвили в Украину, как истерика власти по этому поводу.

63
1881
 
 Евгений Цуканов
10.09.2017
  3439
 Саакашвили (2119)

Подлый, мстительный, мелочный, трусливый и жадный! О ком это я? Может вы знаете?

62
567
 
 Корзин Виктор
11.09.2017
  2519
 власть (2631)

Депутаты Верховной Рады - самые патриотичные. Они воруют только у своего народа.

61
1273
 
 YV
14.09.2017
  3751
 ВР (23005)

Избирательное право – это когда право защищает не избирателей, а избранных.

60
565
 
 YV
14.09.2017
  3259
 выборы (21839)

На презентации Apple рассказывают, каким крутым мир делают технологии, а в России спорят, спал царь с балериной 120 лет назад или нет.

59
665
 
 YV
14.09.2017
  2523
 Россия (72283)

Чувак, який бухий бився з німецькими прикордонниками у Франкфурті, прикриваючись дипломатичним паспортом, розказує про верховенство права.

Нонсенс…

58
1371
 
 YV
12.09.2017
  2451
 Луценко (7111)

- Куме, чому так стрімко дорожчають продукт?
- Вони мабуть не чули заяву Гройсмана, що причин для цього нема.

57
865
 
 Корзин Виктор
11.09.2017
  3785
 Гройсман (3405)
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Цензор.НЕТАнекдотыВ своё время Шахерезада, пытаясь избежать казни, рассказывала султану сказки, по одной за ночь. Продержалась 1000 и 1…
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