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за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 142127

- Изя Ви слишали? В Нидерландах умер глава торгового представительства России...
- Ну, надо же, какое совпадение... Как только ООН стала интересоваться идентичностью обращения Януковича о вводе российских войск в Украину, умер Чуркин... Как только нидерландские компании были пойманы "за руку" на нарушении санкций по Крыму, в Нидерландах умирает торговый представитель России...
- И не говорите... Прямо "дипломатопад" какой-то... Уже восьмой с начала года на "тот свет" отправился...
- Ну, так пускай открывают в Аду посольство России. Уже полный комплект... Даже торговый представитель имеется...

2
02
 
 Гайдамака
16.09.2017
  178
 Россия (10163)
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Цензор.НЕТАнекдоты- Изя Ви слишали? В Нидерландах умер глава торгового представительства России... - Ну, надо же, какое совпадение... Как…
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