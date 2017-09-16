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- Изя Ви слишали? В Нидерландах умер глава торгового представительства России...
- Ну, надо же, какое совпадение... Как только ООН стала интересоваться идентичностью обращения Януковича о вводе российских войск в Украину, умер Чуркин... Как только нидерландские компании были пойманы "за руку" на нарушении санкций по Крыму, в Нидерландах умирает торговый представитель России...
- И не говорите... Прямо "дипломатопад" какой-то... Уже восьмой с начала года на "тот свет" отправился...
- Ну, так пускай открывают в Аду посольство России. Уже полный комплект... Даже торговый представитель имеется...
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