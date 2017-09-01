EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 

Анекдоты

 Архив
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов   показать все (56)
Все "война" АТО Аваков Азаров Арбузов Ахметов ВР и депутаты Вилкул Виталий Кличко Выборы Гройсман Донбасс Захарченко Киев Клименко Королевская Кучма и компания Литвин Лукашенко Луценко Ляшко МВД Майдан Медведев Надежда Савченко О погоде ПР Парубий Попов Пресса и ТВ (СМИ) Прокуратура Путин и компания Пшонка Разное Русские СБУ Саакашвили и компания Семья Симоненко Спорт Тимошенко Тягнибок Украинцы Хорошковский Хохмы в рифму Хроника газовых войн Черновецкий Шевченко Шуфрич, Витренко и компания Экономический кризис Ющенко Янукович Яценюк коррупция полиция реформы   свернуть
Сортировать по:последним рейтингу популярным
Добавить анекдот
за деньнеделюмесяцгодвсе время№ 142082

«Ужас-то какой!..» - подумал Стивен Кинг и выключил украинские новости.

14
216
 
 YV
15.09.2017
  801
 украинцы (787)
 ТОП недели

Путина и вправду нужно делать царем.

Потому что в России никогда не было импичмента президента.
А вот свержение царя - было, был даже его расстрел!

99
2101
 
 Сергей76
13.09.2017
  4208
 Путин (24241)

-Что самое трудное в украинских реформах?
-Оторвать свиней от корыта!!!

93
598
 
 ot63
09.09.2017
  3716
 коррупция (7445), реформы (2826)

Расея занимает 1/6 часть суши!!!
Ж..а тоже занимает 1/6 часть тела!

Совпадение? Не думаю!

91
899
 
 Свидетель Покращення
12.09.2017
  3298
 Россия (72271)

На территории России набирает разрушительную силу ураган Матильда — уже тысячи людей нуждаются в госпитализации в психиатрические клиники.

81
788
 
 YV
13.09.2017
  4283
 Россия (72271)

- Почему война с Россией гибридная?
- Потому, что Сурков - получеченец, Шойгу - полутувинец, а Путин - полудурок.

75
1085
 
 YV
10.09.2017
  3604
 Россия (72271)

Никак не возьму в толк, если депутат - СЛУГА народа, то какая может быть у слуги неприкосновенность?

75
1186
 
 YV
11.09.2017
  2834
 ВР (23001)

Я искренне восхищён своими соотечественниками!

Получая зарплату «Гондурас-», живя по тарифам и ценам «Роттердам+», мы не теряем чувства юмора и оптимизма!!!

73
1184
 
 YV
09.09.2017
  4033
 украинцы (2592)

На засіданні Верховної Ради присутні 50 депутатів.

Ви можете уявити собі картину, коли в лікарні замість 20 лікарів на роботу вийшло 2, в школі замість 30 вчителів на роботу вийшли 3, в супермаркеті на роботу вийшли 1 продавець та 1 касир?

Чому ж наші круті законотворці за наші кошти не ходять на роботу?
Тому так і живемо…

69
675
 
 YV
09.09.2017
  2130
 ВР (23001)

Если бы украинские пограничники так обороняли границу от Гиркина и Бородая, как они обороняют от Саакашвили, то никакой войны в Донбассе...

66
975
 
 Andrey Dark
11.09.2017
  1976
 Саакашвили (2113)

Янык собирал "титушек", чтобы не пустить украинский народ в Европу. Порошенко собрал "титушек", чтобы не пустить украинский народ встретить оппозицинного политика, приезжающего из Европы.

Вот, в принципе, и вся разница между двумя морально и политически нечистоплотными "годувальниками" титушек.

65
2287
 
 систематик
11.09.2017
  3448
 коррупция (7445), Порошенко (13805), Янукович (32613)

А вы знаете, что "СТЕНА" на границе с Россией может быть построена за одну ночь, для этого Саакашвали должен сделать заявление, что въедет в Украину из России...

64
468
 
 Разноязычный Украинец
09.09.2017
  2152
 Саакашвили (2113)

Не так страшно возвращение Саакашвили в Украину, как истерика власти по этому поводу.

63
1881
 
 Евгений Цуканов
10.09.2017
  3387
 Саакашвили (2113)

Подлый, мстительный, мелочный, трусливый и жадный! О ком это я? Может вы знаете?

62
567
 
 Корзин Виктор
11.09.2017
  2464
 власть (2631)

Чувак, який бухий бився з німецькими прикордонниками у Франкфурті, прикриваючись дипломатичним паспортом, розказує про верховенство права.

Нонсенс…

58
1371
 
 YV
12.09.2017
  2360
 Луценко (7109)

- Куме, чому так стрімко дорожчають продукт?
- Вони мабуть не чули заяву Гройсмана, що причин для цього нема.

57
865
 
 Корзин Виктор
11.09.2017
  3721
 Гройсман (3403)
Все анекдоты на Цензор.НЕТ
Цензор.НЕТАнекдоты«Ужас-то какой!..» - подумал Стивен Кинг и выключил украинские новости.
 ТОП авторы
за неделюмесяцгодвсе время
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти